Sur Instagram, vous pouvez contrôler les déplacements de vos amis: qu’est-ce que Friend Map et pourquoi vous ne devriez pas l’utiliser

La nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une tendance des réseaux sociaux, celle de la connexion constante. Le partage de sa position pourrait être non seulement un problème de vie privée, mais aussi un outil de contrôle.

Instagram continue de se transformer. Il suit TikTok, BeReal, Twitter et même Snapchat. Il semble en effet travailler sur une nouvelle fonctionnalité, Friend Map, une carte interactive pour suivre les déplacements de ses amis. La fonctionnalité est très similaire à la Snap Map de Snapchat, qui permet aux utilisateurs de voir la position des utilisateurs en temps réel. Ce n’est pas la première fois que le réseau social de Meta s’inspire de la concurrence. En 2016, il avait en effet introduit les Stories, qui étaient la principale fonctionnalité de Snapchat, et investi dans les vidéos en intégrant les Reels à la manière de TikTok. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois par l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi, qui a partagé quelques captures d’écran sur Threads. Il semble que la nouvelle carte des amis permettra aux utilisateurs de choisir qui peut voir leur position et d’entrer en « mode Fantôme » pour protéger leur vie privée. Les données de déplacement seraient chiffrées de bout en bout.

La nouvelle fonctionnalité, qui est en développement, s’inscrit dans une tendance des réseaux sociaux, celle de la connexion constante. Le partage de sa position pourrait être non seulement un problème de vie privée, mais aussi un outil de contrôle pour suivre ou localiser les utilisateurs. De plus, Mark Zuckerberg, ainsi que les dirigeants des autres principales plateformes sociales, ont été accusés lors d’une audition devant le Sénat américain début février de mettre en danger la sécurité des enfants, et en octobre 2023, plus de 40 États américains ont accusé Meta d’avoir porté atteinte à la sécurité physique et mentale des plus jeunes. Friend Map pourrait devenir un nouveau sujet de controverse.

Comment fonctionnera Friend Map

La nouvelle fonctionnalité devrait également permettre aux utilisateurs de laisser de courts messages. Les notes sont généralement situées en haut du fil dans la section des messages, mais dans ce cas, elles apparaîtraient directement sur la carte. La fonctionnalité pourrait être utilisée, par exemple, pour laisser des avis aux amis, mais aussi des indications sur un nouveau store ou un restaurant récemment essayé.

Au fil des ans, Instagram a investi dans les cartes. En effet, fin 2022, l’entreprise avait introduit une carte recherchable pour explorer virtuellement des stores, des restaurants ou des hôtels. Une façon d’orienter les utilisateurs vers des lieux à visiter dans les environs, des établissements commerciaux, des lieux sans jamais quitter l’application, faisant concurrence à Google Maps et aux applications de critiques comme Tripadvisor.

Comment ne pas partager sa position

Les utilisateurs peuvent choisir de partager ou non leur position et avec qui. De manière similaire aux Stories, il y a la section « Amis proches » où il est possible de dresser une liste pour sélectionner les utilisateurs pouvant suivre les déplacements. La carte présenterait également un « Mode Fantôme » qui cacherait la dernière position active à tout le monde. La fonctionnalité est encore en développement. Il n’est pas clair quand elle sera publiée et quelles fonctionnalités supplémentaires elle pourrait avoir au moment du lancement.