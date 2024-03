Qonto, la néobanque pour les travailleurs indépendants, les PME et les entreprises: produits et services de la « fintech » pour les entreprises

Si vous êtes intéressé par une néobanque axée sur le travail, Qonto est l’une des options les plus intéressantes dans le secteur financier numérique

Les services de Qonto sont entièrement fonctionnels sur votre smartphone ou votre tablette

Le monde croissant des néobanques pense également aux entreprises. Qonto, l’institution financière conçue pour répondre aux besoins des travailleurs indépendants, des PME et des entreprises, en est un exemple évident, puisque ses produits et services sont axés sur l’offre d’avantages et de bénéfices aux clients qui possèdent une entreprise. Si vous êtes intéressé par en savoir plus sur Qonto et ses avantages pour les entreprises, nous vous expliquerons tout cela chez Netcost-security.fr.

Quelle est l’origine de Qonto

Qonto a été créée en juillet 2017 en tant qu’institution spécialisée dans la fourniture de services bancaires aux travailleurs indépendants et aux entreprises, après que ses créateurs, Alexandre Prot et Steve Anavi, se soient sentis insatisfaits de la banque traditionnelle. Ainsi, cette néobanque s’est concentrée sur l’offre de produits et de services spécifiquement axés sur les entreprises. En tant que néobanque B2B, elle a connu une croissance jusqu’à atteindre 450 000 clients.

Avec cette expérience, et en se concentrant sur son modèle d’entreprise, la société offre à ses clients entreprises une large gamme de forfaits qui ciblent différents types d’entreprises, garantissant ainsi que les entreprises qui font confiance à Qonto disposent d’un ensemble de produits et services adaptés à leurs besoins.

Types de comptes disponibles

Comme nous l’avons mentionné, Qonto segmente ses offres de produits et de services principalement en quatre types de clients entreprises : ceux qui cherchent une néobanque pour démarrer leur entreprise, les personnes travaillant en tant qu’indépendants, les micro-entreprises de 1 à 9 employés et les PME comptant jusqu’à 250 employés. Il est important de rappeler que si vous recherchez des services bancaires pour un client particulier, Qonto n’est pas ce que vous recherchez.

Comptes pour la création d’entreprise

L’un des types de compte que Qonto propose à ses clients est idéal pour ceux qui préparent le lancement de leur entreprise. Ce compte permet aux entrepreneurs d’avoir accès à un compte abordable au cours de leur première année d’activité. Pour cela, la néobanque propose trois types de comptes différents. Après la première année, si vous souhaitez continuer avec Qonto, vous devrez choisir le service qui vous intéresse le plus. Mais pour les débuts, vous avez ces packs :

Basic . Le pack de base pour la création d’entreprise comprend les frais d’enregistrement et de constitution de la société à responsabilité limitée. Il donne également accès à 1 carte de débit One Mastercard, des cartes virtuelles supplémentaires à 2 euros chacune, un IBAN espagnol, des autorisations pour 1 utilisateur, jusqu’à 30 virements instantanés ou prélèvements automatiques mensuels, et un service client disponible 7 jours sur 7. Son prix, sans TVA : 115 euros par an la première année.

. Le pack de base pour la création d’entreprise comprend les frais d’enregistrement et de constitution de la société à responsabilité limitée. Il donne également accès à 1 carte de débit One Mastercard, des cartes virtuelles supplémentaires à 2 euros chacune, un IBAN espagnol, des autorisations pour 1 utilisateur, jusqu’à 30 virements instantanés ou prélèvements automatiques mensuels, et un service client disponible 7 jours sur 7. Son prix, sans TVA : 115 euros par an la première année. Smart . Il comprend tout ce que propose la catégorie Basic, mais les cartes virtuelles de débit sont gratuites et illimitées, l’importation et le paiement des factures, l’accès pour votre comptable et le nombre de transferts gratuits mensuels est porté à 60. Le prix de ce service, sans TVA, est de 225 euros par an la première année.

. Il comprend tout ce que propose la catégorie Basic, mais les cartes virtuelles de débit sont gratuites et illimitées, l’importation et le paiement des factures, l’accès pour votre comptable et le nombre de transferts gratuits mensuels est porté à 60. Le prix de ce service, sans TVA, est de 225 euros par an la première année. Essential. Il s’agit de la catégorie la plus valorisée lors de la création de votre entreprise, et comprend tout ce que les catégories précédentes contiennent, ainsi que deux accès d’équipe supplémentaires, deux cartes de débit One Mastercard et jusqu’à 100 virements mensuels. Ce service est le plus cher, à 335 euros par an la première année de création de votre entreprise.

Comptes pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants disposent également d’un ensemble de services spécifiques chez Qonto, et ils ont également trois catégories de services adaptés aux besoins et ressources de chaque entrepreneur indépendant :

Basic . Le service de base du compte Qonto pour les travailleurs indépendants donne droit à 30 transferts mensuels gratuits, 1 carte de débit One Mastercard, un accès aux cartes virtuelles pour un coût de 2 euros par mois par carte virtuelle, ainsi que des éléments de base tels que l’IBAN espagnol ou les autorisations pour 1 utilisateur. Son coût (hors TVA) est de 11 euros par mois, ou de 9 euros par mois avec engagement annuel (108 euros).

. Le service de base du compte Qonto pour les travailleurs indépendants donne droit à 30 transferts mensuels gratuits, 1 carte de débit One Mastercard, un accès aux cartes virtuelles pour un coût de 2 euros par mois par carte virtuelle, ainsi que des éléments de base tels que l’IBAN espagnol ou les autorisations pour 1 utilisateur. Son coût (hors TVA) est de 11 euros par mois, ou de 9 euros par mois avec engagement annuel (108 euros). Smart . Encore une fois, le compte Smart pour les travailleurs indépendants offre plus de services que la catégorie Basic, car en plus des mêmes services, il propose une deuxième compte bancaire avec IBAN espagnol, un nombre illimité de cartes virtuelles, 60 transferts par mois, ainsi qu’un accès pour le comptable et la gestion des factures via l’application. Son prix (hors TVA) est de 23 euros par mois ou de 19 euros par mois en souscrivant un an complet.

. Encore une fois, le compte Smart pour les travailleurs indépendants offre plus de services que la catégorie Basic, car en plus des mêmes services, il propose une deuxième compte bancaire avec IBAN espagnol, un nombre illimité de cartes virtuelles, 60 transferts par mois, ainsi qu’un accès pour le comptable et la gestion des factures via l’application. Son prix (hors TVA) est de 23 euros par mois ou de 19 euros par mois en souscrivant un an complet. Premium. Avec cette catégorie, en plus de tout ce qui précède, vous bénéficierez d’une assistance prioritaire, d’un accès à 5 comptes avec IBAN espagnol et d’une limite de 100 transferts mensuels. Son prix est plus élevé que celui des autres comptes, car sans la TVA, il coûte 45 euros par mois ou 39 euros par mois avec un contrat annuel. Il propose les meilleurs services pour les travailleurs indépendants, mais vous devrez évaluer si cela vaut la peine de payer la cotisation ou de choisir l’un des comptes moins chers.

Comptes pour les microentreprises

Les microentreprises de 1 à 9 employés peuvent également trouver chez Qonto des produits et services adaptés aux besoins de leurs activités. Tout comme pour les travailleurs indépendants ou la création d’une entreprise, la catégorie de comptes pour les microentreprises propose trois types de compte :

Essential . Le service Essential pour les microentreprises comprend l’accès pour 2 utilisateurs et 1 comptable, 2 cartes de débit physiques Mastercard One, 100 virements bancaires, ainsi que des avantages tels que 5 comptes bancaires avec IBAN espagnol. Quant à son prix (hors TVA), il est de 34 euros par mois, ou de 29 euros par mois pour un tarif annuel.

. Le service Essential pour les microentreprises comprend l’accès pour 2 utilisateurs et 1 comptable, 2 cartes de débit physiques Mastercard One, 100 virements bancaires, ainsi que des avantages tels que 5 comptes bancaires avec IBAN espagnol. Quant à son prix (hors TVA), il est de 34 euros par mois, ou de 29 euros par mois pour un tarif annuel. Business . Le compte Business pour les microentreprises offre des accès pouvant aller jusqu’à 10 utilisateurs et propose des ajouts importants tels que la gestion des remboursements, en plus de l’accès à 10 cartes de débit One. Son coût, sans TVA, est de 119 euros par mois ou de 99 euros par mois en souscrivant à l’année.

. Le compte Business pour les microentreprises offre des accès pouvant aller jusqu’à 10 utilisateurs et propose des ajouts importants tels que la gestion des remboursements, en plus de l’accès à 10 cartes de débit One. Son coût, sans TVA, est de 119 euros par mois ou de 99 euros par mois en souscrivant à l’année. Enterprise. Le service Enterprise est le plus cher et le plus complet de tous les services disponibles chez Qonto, avec un prix (hors TVA) de 299 euros par mois ou de 249 euros par mois en tarif annuel. Il donne accès à 30 utilisateurs, jusqu’à 30 cartes physiques One, ou une limite de 1 000 virements mensuels sont quelques-unes de ses caractéristiques haut de gamme.

Comptes pour les PME comptant jusqu’à 250 employés

Les PME ne pouvaient pas manquer dans le package de Qonto, et en réalité, elles disposent de produits et services susceptibles d’intéresser ceux qui cherchent une néobanque dans laquelle confier la gestion financière de leur entreprise. Dans ce cas, cependant, Qonto propose deux forfaits distincts et un troisième forfait « sur mesure » :

Business . Le forfait Business pour les PME propose des caractéristiques similaires au forfait pour microentreprises, avec la possibilité de donner accès à 10 utilisateurs, des facilités pour gérer les dépenses de l’équipe ou la présence d’un gestionnaire personnalisé. Son coût, hors TVA : 119 euros par mois ou 99 euros par mois en payant l’année.

. Le forfait Business pour les PME propose des caractéristiques similaires au forfait pour microentreprises, avec la possibilité de donner accès à 10 utilisateurs, des facilités pour gérer les dépenses de l’équipe ou la présence d’un gestionnaire personnalisé. Son coût, hors TVA : 119 euros par mois ou 99 euros par mois en payant l’année. Enterprise . Tout comme le forfait Business, l’Enterprise propose des caractéristiques similaires au compte Enterprise pour les microentreprises, avec les mêmes avantages et un coût de 299 euros par mois ou 249 euros si vous payez l’abonnement annuel.

. Tout comme le forfait Business, l’Enterprise propose des caractéristiques similaires au compte Enterprise pour les microentreprises, avec les mêmes avantages et un coût de 299 euros par mois ou 249 euros si vous payez l’abonnement annuel. Sur mesure. Chaque entreprise est différente, et Qonto est conscient que tous les PME ne trouveront pas satisfaction avec les deux forfaits précédents. C’est pourquoi la société propose également des plans sur mesure, dont le prix varie en fonction de ce que chaque entreprise recherche et a besoin. De cette manière, de nombreuses marques trouvent un service entièrement adapté à leur entreprise.

Avantages de Qonto par rapport à la concurrence

Comme on peut le voir dans sa variété de services aux entreprises, Qonto est une option très intéressante pour ceux qui recherchent une institution bancaire axée sur les entreprises, surtout si vous démarrez une entreprise. Que vous soyez travailleur indépendant, que vous dirigiez une PME ou que vous ayez une entreprise comptant jusqu’à 250 employés, le portefeuille de services offerts par Qonto présente de nombreux avantages en termes de couverture et de quantité de services. Cependant, tout a un prix, et il faut payer les frais associés au type de compte que vous souscrivez.

Cependant, si vous ne cherchez pas une néobanque entièrement axée sur les entreprises, il se peut que Qonto ne vous intéresse pas, car elle n’offre pas de services de compte courant à titre personnel. En fonction de vos intérêts, si vous recherchez un compte secondaire de base pour économiser de l’argent, Orange Bank peut vous intéresser. En revanche, si vous recherchez un compte axé sur les voyages et les devises, Revolut est une option attrayante. Mais si votre intérêt porte sur un service bancaire axé sur les investissements, MyInvestor serait votre choix idéal.

Coût du service et des commissions

La principale source des revenus de Qonto réside dans les frais facturés à chaque client pour l’utilisation de ses produits et services B2B. Par conséquent, les différences de coûts peuvent varier considérablement d’un type de client à l’autre. Si vous avez besoin de services de base en tant qu’indépendant, pour un peu plus de 100 euros par an, vous bénéficierez d’une couverture, tandis que si vous recherchez un service étendu pour une grande PME, le coût annuel peut dépasser 3 000 euros.

Il est également important de prendre en compte le facteur des services supplémentaires. Si, par exemple, vous vous rendez compte qu’avec un service de base, vous payez souvent pour différents produits et services qui ne sont pas inclus dans votre forfait, il est possible que la souscription d’un service supérieur vous fasse économiser de l’argent. Vous devez donc être clair sur ce dont vous aurez besoin pour ne pas dépenser trop et recourir le moins possible à des ajouts qui vous obligent inutilement à payer des frais supplémentaires.

Comment fonctionne cette néobanque

Le fonctionnement de Qonto en tant que néobanque est suffisamment simpla et intuitif pour que ses clients puissent se concentrer principalement sur leur travail plutôt que sur la gestion de leur compte. En effet, comme on a pu le voir dans les caractéristiques de la plupart de ses comptes, Qonto permet également d’accéder aux comptables de chaque client, ce qui facilite grandement la gestion pour les entreprises qui en ont besoin.

Comptes avec IBAN espagnol

Il est important de noter qu’avec Qonto, vous disposerez d’un IBAN espagnol, ce qui est essentiel si vous gérez une entreprise en France. Par conséquent, vous n’aurez aucun problème pour effectuer des démarches liées à l’Administration publique, telles que le paiement des cotisations sociales, la TVA trimestrielle et autres formalités administratives.

Virements SEPA

Comme on peut s’y attendre d’une néobanque axée sur les entreprises, Qonto, en plus de proposer des virements SEPA (bien que leur nombre gratuit dépende du compte souscrit), propose également des virements immédiats, vous permettant d’envoyer de l’argent instantanément et que le destinataire le reçoive instantanément. Cependant, ses virements immédiats ne passent pas par Bizum, car ce service n’est pas encore disponible chez Qonto. Si vous recherchez des comptes d’entreprise avec Bizum, vous pourriez être intéressé par ce que propose N26.

Où retirer de l’argent

Qonto permet de retirer de l’argent dans n’importe quel distributeur acceptant les cartes Mastercard, vous n’aurez donc aucun problème pour effectuer des retraits d’argent. Cependant, en fonction de la gamme de la carte de débit que vous choisissez, vous disposerez de différents plafonds de retrait en espèces, ainsi que d’un certain nombre de retraits que Qonto vous permet de faire sans frais. Par conséquent, si vous êtes intéressé par les retraits d’espèces, évaluez quelle carte vous convient le mieux à cet égard.

Cartes disponibles chez Qonto

L’activité de Qonto dans les cartes se limite uniquement aux cartes de débit, donc si vous recherchez des cartes de crédit, vous devrez consulter d’autres établissements. En ce qui concerne les cartes de débit proposées par l’entreprise, voici les différentes options disponibles :