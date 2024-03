Le premier ordinateur portable avec un écran transparent est beau mais à quoi sert-il?

Le ThinkBook Transparent Display Laptop a été présenté par Lenovo lors du Mobile World Congress de Barcelone. La conception est également intéressante mais il y a un doute: peut-il vraiment être utile à quelqu’un?

Actuellement, le design des appareils électroniques devient assez standard. Les smartphones sont des tablettes avec un écran d’un côté et des caméras de l’autre, les ordinateurs portables ont un clavier et un pavé tactile d’un côté et un écran de l’autre, les montres intelligentes sont de petits écrans à attacher au poignet. Seules apparaissent de temps en temps des variantes à ce schéma, bien que souvent on a l’impression d’être confronté à des exercices de style plutôt qu’à des innovations. C’est le cas du ThinkBook Transparent Display Laptop de Lenovo.

L’ordinateur présenté par Lenovo au Mobile World Congress de Barcelone est peut-être l’une des rares variantes d’une foire qui a perdu de sa centralité dans le secteur de la technologie ces dernières années. Ce sont deux plaques de plastique. Une est utilisée comme clavier et l’autre comme écran. Des images, des graphiques, du texte et des vidéos sont projetés sur l’écran. Tout est transparent. Ce qui n’est pas recouvert par un élément permet de voir à travers l’écran.

Comment fonctionne l’écran transparent de Lenovo

On dirait être devant le panneau de commande d’un vaisseau spatial. Les lignes des graphiques sont suspendues dans l’espace occupé par l’écran. La technologie utilisée est celle du MicroLed. La transparence n’est donc pas totale, mais atteint 55% de l’image. D’après les photos circulant sur Internet, les images vues à travers l’écran semblent avoir un filtre. Les compromis se situent au niveau de la résolution : elle est de 720 pixels.

À quoi sert le ThinkBook Transparent Display Laptop

Pour le moment, le ThinkBook Transparent Display Laptop est un concept. Aucun lancement sur le marché n’est prévu à court terme. C’est un beau concept, mais il n’est pas clair à quoi il pourrait servir. Un écran avec une résolution aussi basse pourrait rendre difficile l’utilisation de l’ordinateur pour travailler sur des images et des vidéos. Ou bien, imaginez l’utiliser en télétravail. Êtes-vous sûr de vouloir voir le mur de votre cuisine pendant toute la journée de travail?

Un outil de ce genre pourrait être utile pour d’autres types de professions. Un designer d’intérieur pourrait l’utiliser pour essayer l’agencement des meubles sur le mur d’une maison en construction, un artiste pour s’inspirer des formes qui se trouvent au-delà de l’écran, ou un graphiste pour travailler plus efficacement sur ses dessins. Des utilisations claires, très spécifiques et peut-être pas nécessairement destinées à la masse. Pour le moment, il semble que la forme la plus efficace d’un ordinateur reste celle avec un écran et un clavier.