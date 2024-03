Intel annonce une avancée majeure : Des processeurs 1 nanomètre dès 2027, un défi pour la concurrence

Intel aura ses processeurs de 1 nanomètre prêts bien avant ce que de nombreux utilisateurs attendaient

Intel est conscient que l’avenir de ses processeurs passe par la réduction de leur lithographie jusqu’à atteindre 1 nanomètre et il a déjà une date en tête pour cela

La course à la miniaturisation des puces est à son apogée et Intel est déterminé à la diriger. La société a annoncé des plans ambitieux pour la fabrication de puces de 1 nanomètre et selon sa feuille de route, ces avancées technologiques deviendront réalité d’ici la fin de l’année 2027. Ces informations ont été fournies lors de l’événement IFS Direc Connnect 2024 organisé par Intel.

Les prochaines années seront cruciales pour Intel. L’entreprise se trouve à un moment clé et est prête à faire un bond significatif dans la fabrication de puces. Selon les informations fournies lors de l’IFS qui s’est tenu en Californie, en 2027, Intel sera en mesure de créer des circuits intégrés de 1 nanomètre en utilisant un processus appelé 10A.

Cette avancée reflète l’engagement de l’entreprise à repousser les limites de la fabrication de puces et à surpasser son concurrent le plus proche, TSMC. Mais Intel ne s’arrête pas là. Avant d’atteindre 1 nanomètre, ils prévoient de commencer par un développement lié à leur nouveau processus 14A, prévu pour 2026. De plus, ils proposeront une version supérieure (14A-E) tandis qu’ils progressent vers le 10A.

Automatisation totale dans la fabrication des puces Intel

Il ne s’agit pas seulement de créer des puces plus petites ; il est également essentiel de les produire de manière efficace. Intel a un plan ambitieux pour devenir la plus grande entreprise de fabrication de puces au monde.

Pour y parvenir, ils misent sur une automatisation totale. L’intelligence artificielle et les robots collaboratifs joueront un rôle crucial dans les installations de production. L’objectif est d’obtenir une production extrêmement rapide et efficace.

En définitive, Intel est déterminé à diriger la course vers le 1 nanomètre et au-delà. Avec des développements prévus pour 2026 et 2027, la société cherche non seulement à repousser les limites technologiques, mais également à s’établir comme la fonderie la plus avancée du monde.

L’ère des puces ultraminuscules est imminente, et Intel est prêt à donner le ton. Il ne reste plus qu’à attendre de voir comment les autres fabricants réagissent à cette annonce de la part d’Intel, car le coup de semonce donné par le fabricant est énorme.