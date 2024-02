Elon Musk a été candidat au Nobel de la Paix, peut-il aussi le remporter ?

Le milliardaire a été proposé par le député norvégien Marius Nilsen. La justification est d’avoir rendu le monde « plus connecté et plus sûr » et d’avoir défendu la liberté d’expression.

Ce n’est pas la première personne qui vient à l’esprit lorsqu’on pense au prochain prix Nobel de la paix, cependant Elon Musk a été nominé pour le prix. Au-delà de sa présence sur la liste, il est hautement improbable que le milliardaire puisse remporter le prix. Après tout, des personnes comme Adolf Hitler en 1939, Joseph Staline à deux reprises en 1945 et 1948, Vladimir Poutine en 2020, et la députée américaine Claudia Tenney a nommé Donald Trump en janvier ont également été nominées. Le propriétaire de X et fondateur de Tesla a été choisi par le député libéral norvégien Marius Nilsen, qui a justifié sa décision dans le journal local Agderposten.

Il a expliqué avoir proposé Elon Musk pour sa « défense inébranlable du dialogue, de la liberté d’expression et de la possibilité d’exprimer ses opinions dans un monde de plus en plus polarisé », ajoutant que ses entreprises ont contribué à « rendre le monde plus connecté et plus sûr« . Une candidature spontanée qui ne suffit pas à placer Musk parmi les favoris.

Les gagnants sont choisis à partir des candidatures recueillies pour ensuite être inclus dans une liste présentée au Comité, des milliers d’experts sont consultés pour dresser cette liste, la proposition de Nilsen est une candidature avec très peu de chances de succès, étant donné l’historique du milliardaire. Les mêmes motivations du député entrent en contradiction avec les accusations portées contre Musk. Après l’achat de Twitter, il a en effet transformé le réseau social en un Far West qui alimente la désinformation et les contenus violents.

Par ailleurs, comme cela a été révélé dans la biographie écrite par Walter Isaacson, il semble également avoir secrètement désactivé les satellites Starlink pendant le conflit en Ukraine pour empêcher les drones sous-marins ukrainiens chargés d’explosifs d’attaquer les navires militaires russes. Et malgré les affirmations de Nielsen selon lesquelles grâce aux entreprises de Musk « le monde est un endroit plus connecté et plus sûr », les données semblent ne pas confirmer les motifs de la nomination au prix Nobel de la paix.

Comment les candidats sont choisis

La méthode de sélection des lauréats des prix est la même pour toutes les catégories. Le Comité Nobel envoie chaque année une lettre à des personnes sélectionnées, généralement des experts du domaine. Dans le cas du prix Nobel de la paix, il peut s’agir par exemple de membres de la Cour internationale de justice et de l’Institut de droit international. Dans la lettre, on leur demande de proposer une personne méritant selon eux de remporter le prix. Les autocandidatures ne sont pas prises en compte. Le Comité Nobel recueille ensuite les propositions et sélectionne les candidats au prix. La liste des nominations reste secrète pendant cinquante ans.

Les critères pour élire les candidats

Pour que la candidature soit valide, elle doit être proposée par une personne répondant à certains critères :