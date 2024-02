Nous avons interviewé l’équipe de Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne qui fournit l’indicateur officiel de l’UE sur les données de pollution de l’air. C’est d’ici que viennent les estimations les plus fiables pour surveiller la qualité de l’air.

Entretien avec l’équipe de Copernicus

L’équipe de Copernicus est chargée de surveiller la qualité de l’air en Europe à l’aide de satellites et de capteurs terrestres.

Image de COPERNICUS | Capture d’écran de l’indicateur européen du 17 février 2023

L’air pollué à Milan et dans la plaine du Pô est un problème réel qui ne doit pas être minimisé. Cependant, lorsque des nouvelles ont commencé à circuler le week-end du 17 et 18 février du type « Milan, troisième ville la plus polluée au monde », « Dépassement de près de 30 fois le seuil limite de concentration de PM 2,5 indiqué par l’OMS », de nombreuses personnes ont commencé à douter de la fiabilité de ces données.

En quelques heures, il a été découvert que les données provenaient d’IQAir, une société suisse spécialisée dans les dispositifs de protection contre la pollution atmosphérique. À ce stade, il était évident pour tous que cette source présentait deux problèmes importants. Le premier : depuis le site web de surveillance de la qualité de l’air, il est possible d’acheter directement les produits de l’entreprise. Le deuxième : lors de l’établissement de son classement des villes les plus polluées, IQAir utilise l’indice AQI (Air Quality Index), mais les sources des données ne sont pas très claires. Les valeurs indiquées étaient en effet beaucoup plus élevées que celles indiquées par les organismes de surveillance reconnus au niveau national et européen.

En effet, même selon les indicateurs reconnus au niveau national et européen, les niveaux de concentration de polluants dans la plaine du Pô étaient alarmants, mais ils n’atteignaient nullement ceux indiqués par l’indice suisse. Le pire jour de tous, le dimanche 18 février, selon IQAir, à Milan, les valeurs de PM 2,5 dépassaient de 29,7 fois le seuil indiqué par l’OMS pour une moyenne annuelle de 25 microgrammes par mètre cube (µg/m³).

Selon Copernicus (CAMS), l’indicateur officiel adopté par l’Union européenne, la même valeur était au maximum cinq fois supérieure, sans dépasser la valeur de 130 µg/m³. Netcost-security.fr a interviewé l’équipe chargée de ces mesures pour comprendre comment de telles valeurs divergentes ont pu être enregistrées. Copernicus est le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne. Réalisé par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), il est coordonné par la Commission européenne, en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA), les États membres et d’autres instituts météorologiques européens.

Quelles informations pouvez-vous donner sur la qualité de l’air ?

Notre indicateur fournit une estimation des informations sur la pollution atmosphérique, à la fois au niveau mondial et au niveau européen. Les informations sur la pollution atmosphérique à l’échelle mondiale proviennent du système de prévisions intégré ECMWF (IFS), qui fournit des analyses (en combinant le modèle avec les observations satellitaires) et des prévisions à 5 jours avec une résolution spatiale d’environ 40 km. En plus des principaux polluants atmosphériques, CAMS fournit également des informations sur les gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane) avec une résolution spatiale d’environ 9 km.

Quels indices utilisez-vous pour la qualité de l’air ?

Pour l’Europe, nos informations sur la pollution atmosphérique proviennent d’une suite multi-modèles unique en son genre, composée de 11 modèles de qualité de l’air fonctionnant dans toute l’Europe. En moyennant les résultats des 11 modèles, nous pouvons obtenir des prévisions à 4 jours avec une résolution spatiale d’environ 10 km.

D’où proviennent les données que vous utilisez dans vos réévaluations de la qualité de l’air ?

Nous obtenons nos données en combinant les observations satellitaires et les données in situ, c’est-à-dire non spatiales. En ce qui concerne la première source, Copernicus utilise une série de satellites dédiés (les familles Sentinel), gérés par l’ESA, ainsi que des missions participantes (satellites commerciaux et publics existants). Depuis le lancement en 2014 du premier satellite par l’UE (Sentinel-1A), un programme important a été lancé pour mettre en orbite une constellation d’environ 20 autres satellites d’ici 2030. Cela fait de Copernicus le principal fournisseur de données spatiales au monde, avec une production quotidienne de 12 téraoctets.

Comment fonctionnent les capteurs terrestres ?

Copernicus recueille également ses informations à partir d’un vaste réseau complexe de systèmes in situ : il s’agit d’un réseau mondial de milliers de capteurs terrestres, aériens et marins produisant des images de la Terre aussi détaillées que possible. Cette partie de la base de données de Copernicus est répartie géographiquement et repose sur des infrastructures existantes fournies par des agences internationales (ESA et EUMETSAT) ainsi que des structures nationales publiques et privées. Le segment terrestre comprend également le « contrôle des missions », qui gère les satellites Sentinel et les structures de gestion des données reçues par les satellites Sentinel et les transforme en produits pour les services de Copernicus.

Pourquoi existe-t-il des indices de qualité de l’air qui donnent des valeurs si différentes les unes des autres ?

Il existe différentes définitions d’indices de qualité de l’air, calculées sur la base d’une combinaison de différents polluants atmosphériques avec des seuils différents. Pour la qualité de l’air européenne en général, nous recommandons la définition fournie par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), qui repose sur les concentrations de surface d’ozone, de dioxyde d’azote, de dioxyde de soufre, de PM 2,5 et de PM P10.