EVE et NEO, les androïdes avec IA qui remplacent le travail humain

Son deux robots humanoïdes développés par 1X, une entreprise travaillant avec les créateurs de ChatGPT

NEO nettoyant une table

EVE et NEO sont les androïdes de la société norvégienne 1X, associée à OpenAI, la créatrice de ChatGPT. Ce sont deux robots humanoïdes capables d’effectuer des tâches physiques, telles que le chargement de boîtes, le nettoyage, le transport d’objets ou la surveillance des lieux. NEO est encore en développement mais EVE peut déjà être achetée.

EVE, l’Android que vous pouvez acheter

Nous avons ici un humanoïde polyvalent et agile capable d’accomplir diverses tâches. Il intègre des caméras et des capteurs pour percevoir le monde, tandis que sa mobilité et sa stabilité lui permettent de manipuler facilement des objets. Certaines des tâches qu’il peut réaliser sont le déplacement d’objets, la surveillance de bureaux, l’aide à la fabrication ou l’assistance aux personnes. Un opérateur humain peut diriger une flotte de 15 EVE et les contrôler à distance.

1X indique que ce robot travaille déjà dans des entreprises. Il donne l’exemple d’une flotte travaillant aux côtés d’humains dans des installations surveillées par une entreprise appelée Everon. Ils prennent l’ascenseur, utilisent des claviers ou ouvrent des portes pour maintenir la sécurité du bureau. Si un robot détecte un problème, un opérateur humain peut prendre le contrôle à distance pour voir à travers ses yeux et utiliser ses bras. Ainsi, il ne mettrait pas sa propre intégrité en danger.

Voici ses caractéristiques:

Taille: 186 centimètres

Poids: 86 kilogrammes

Vitesse maximale: 14,4 kilomètres par heure

Capacité de charge: 15 kilogrammes

Autonomie: 6 heures

Fiche d’EVE sur 1X

Physiquement, c’est un robot humanoïde mais qui a des roues au lieu de pieds pour se déplacer. Il est recouvert d’une peau douce et a un visage animé avec une bouche, des yeux et des sourcils. Il n’a pas de mains mais des pinces. Il peut utiliser l’IA pour se déplacer dans des endroits non structurés ou signaler à un humain si son intervention est nécessaire.

Pour l’acheter, contactez 1X par e-mail à l’adresse sales@1x.tech.

NEO, l’Android assistant en développement

D’autre part, nous avons NEO, un autre Android humanoïde de 1X avec un aspect, redondance mise à part, plus humain. Celui-ci a des jambes, au lieu d’un train inférieur avec des roues, et des mains, ce qui le rend en principe plus sensible. Il est important de souligner que NEO, contrairement à EVE, est encore en développement. Bien qu’il semble se trouver à une phase tardive de développement, il n’est pas encore disponible à la vente.

La société norvégienne indique qu’il s’agit d’un robot bipède conçu pour se déplacer comme un humain. Il est capable d’interagir de manière similaire à une personne, en marchant, en saisissant des objets et en communiquant par des expressions faciales. Il intègre de l’IA, ce qui, selon 1X, lui permet d’apprendre des tâches et de les perfectionner à chaque fois qu’il les réalise.

En ce qui concerne ses possibilités, 1X affirme qu’il peut réaliser des tâches industrielles liées à la sécurité, la fabrication, le contrôle des machines ou des utilisations plus complexes. À long terme, cependant, l’entreprise nordique estime que dans le futur, il se spécialisera en tant qu’assistant domestique, capable de nettoyer et d’organiser la maison.

Voici ses caractéristiques:

Taille: 165 centimètres

Poids: 30 kilogrammes

Vitesse maximale: 4 kilomètres par heure

Capacité de charge: 20 kilogrammes

Autonomie: de 2 à 4 heures

Fiche de NEO sur 1X

Comment l’arrivée de l’IA et des androïdes nous affectera-t-elle ?

L’avènement de la robotique et en particulier de l’intelligence artificielle suscite de nombreuses questions. L’un des domaines où cela a le plus d’impact est l’environnement de travail, car des études ont montré que l’IA remplace déjà des travailleurs humains. Cependant, nous ne pouvons pas nier qu’elle offre une opportunité de prendre en charge les tâches les plus dangereuses et répétitives, qui présentent des risques pour les humains. En 2023, 721 travailleurs sont décédés en France suite à un accident du travail.

D’autre part, ils peuvent également être une source d’aide pour les personnes dépendantes ou atteintes d’une maladie qui les empêche de réaliser leurs activités quotidiennes normalement, en plus de l’organisation du foyer. Il existe déjà des robots conçus pour aider les personnes âgées et lutter contre la solitude, et il se pourrait que NEO se joigne bientôt à eux.