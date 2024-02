Final Fantasy VII Rebirth est parfait pour cette époque : la raison réside dans l’environnement dans lequel on joue

Prévu pour le 29 février prochain sur PlayStation 5, Final Fantasy VII Rebirth est prêt à conquérir le cœur des anciens fans et des nouveaux passionnés avec une histoire chorale écologiste d’une grande intensité, aussi bien sur le plan narratif que sur le plan du gameplay.

Décembre 1997, le protocole de Kyoto est approuvé. Pour la première fois, les Nations Unies s’engagent officiellement à collaborer pour lutter contre la pollution industrielle et le changement climatique qui en découle. Pendant ce temps, quelques mois auparavant, la jeune PlayStation de Sony avait accueilli parmi ses exclusivités Final Fantasy VII, septième opus de la célèbre série de jeux de rôle japonais, aujourd’hui une icône incontestée au point d’avoir une journée officielle au Japon. Le titre raconte l’histoire d’un groupe d’activistes écologistes qui luttent contre la Shinra, une entreprise industrielle qui épuise l’énergie vitale de la planète et exploite la nature à des fins lucratives, sans éthique. Nous sommes dans un monde fantastique à tendance futuriste, où l’exploitation, tant naturelle que sociale, règne en maître.

Seuls les cols blancs et les militaires de la Shinra bénéficient de privilèges et de bien-être, le reste de la population est contraint de vivre dans des taudis sordides ou dans des villages adjacents à d’immenses agglomérations industrielles, où la splendeur extrême cache les horreurs. Cloud, Barret, Tifa et les autres membres de la distribution de Final Fantasy VII sont prêts à tout pour mettre fin à ces injustices. En cette époque où le changement climatique et la pollution sont des problèmes plus que concrets, la PlayStation 5 est prête à accueillir Final Fantasy VII Rebirth, la deuxième partie du célèbre Remake de 2020, qui non seulement modernise ce qui a été fait dans le chapitre original, mais étend l’histoire et le gameplay avec des ajouts inédits même pour les fans de la première heure. Une sorte de splendide déjà-vu, comme nous le verrons bientôt, mais en même temps amer pour la puissance de son récit.

Comment est fait le monde de Final Fantasy VII Rebirth

Après les événements de Midgar dans Final Fantasy VII Remake, Cloud et le reste de l’équipe se lancent à la recherche de Sephiroth, le meilleur soldat de la Shinra. Un simple prétexte pour entamer un voyage rempli d’étapes inoubliables. Kalm, Costa del Sol, Cosmo Canyon : il est inutile de lister ici toutes les locations qui composent les vastes zones de Final Fantasy VII Rebirth. Il y a tant de choses à voir et à faire. Un élément qui peut être intimidant au début, mais qui se révèle ensuite non seulement agréable à jouer, mais aussi parfaitement adapté à la caractérisation du monde du jeu et de ses habitants. Nous interagissons avec eux par le biais de nombreuses activités secondaires. Oui, il y a les missions de chasse classiques ou de récupération d’objets perdus, mais à côté, il y a aussi de nombreuses expériences divertissantes et immédiates qui prennent souvent la forme de mini-jeux, offrant un sentiment constant de découverte et de participation.

FINAL FANTASY VII REBIRTH | Les villes du jeu semblent vivantes. Ici, un aperçu de Junon.

À Junon, le village qui ne voit jamais le soleil, nous avons rencontré quelques enfants qui, en exploitant une étrange fumée issue des déchets de la Shinra, peuvent se transformer en grenouilles et jouer à Saut de Grenouille, tout comme nous avons été frappés par l’histoire d’une mère prête à mettre sa famille au second plan pour le bien du village, même si son fils éloigné reste sa principale préoccupation. Des moments intimes, humains, parfois tendres et sympathiques, parfois mélancoliques. Ce qui est intéressant, c’est que cette diversité de situations se reflète dans le gameplay, offrant des défis toujours nouveaux et appétissants. Une structure de jeu vaste, aérée et non linéaire, très différente de celle du Remake de 2020, situé dans une métropole unique, la sombre et claustrophobique Midgar.

FINAL FANTASY VII REBIRTH | Il y a de nombreuses scènes de groupe pour renforcer la bonne caractérisation des personnages.

Au milieu de ce mélange de récits, s’ajoutent les histoires individuelles des personnages principaux. Chacun a une raison de combattre la Shinra et l’idéologie qu’elle incarne. Leurs ambitions individuelles donnent naissance à une lutte chorale profonde et nuancée. Le véritable protagoniste de Final Fantasy VII Rebirth n’est donc pas Cloud, mais toute l’équipe, et le jeu fait tout pour le faire comprendre, à travers une série de subtilités : des dialogues improvisés pendant les promenades, des missions pour renforcer la sympathie que les membres de l’équipe ressentent pour Cloud, et même des Actions synergiques, qui sont l’une des principales nouveautés de cette deuxième partie.

Pendant les combats, qui comportent des éléments à la fois action et stratégie, nous pourrons débloquer de puissantes attaques en duo pour infliger des dégâts dévastateurs aux ennemis. Un autre exemple de la fusion entre l’écriture et le gameplay, qui met en évidence l’importance du groupe dans l’expérience. En général, le système de combat apparaît plus complexe et structuré, avec en parallèle un système de progression du personnage bien construit, avec des matérias, de l’équipement et des compétences à débloquer. Le résultat sur le terrain est un spectacle d’adrénaline qui demande de la concentration et une étude de l’adversaire avant de se lancer avec une gamme d’attaques et de défenses non négligeable. Les ennemis sont principalement des humains ou des bêtes.

Attention, dès le début du jeu, il est précisé qu’il y a des animaux sauvages, comme les cerfs ou les chocobos, qui doivent être laissés tranquilles. Les bêtes, quant à elles, doivent être combattues car elles sont agressives et dangereuses quelles que soient les circonstances. Une diversification un peu banale, mais qui différencie le titre des autres jeux similaires, en premier lieu Final Fantasy XV ou XVI, qui réduisent les animaux virtuels à de simples trophées. Il s’agit d’un choix intéressant, qui correspond bien à la veine écologiste qui caractérise Final Fantasy VII.

FINAL FANTASY VII REBIRTH | Les combats sont sérieux dans le jeu. Ils nécessitent de la stratégie et de la concentration.

Tout cela est mis en valeur par un son et une graphisme de premier ordre. Les musiques immortelles composées à l’époque par Nobuo Uematsu proposent de nouvelles nuances et réarrangements capables de toucher les cordes sensibles des joueurs. Mais le vrai saut concerne le volet graphique. Déjà, le Remake avait donné une preuve du travail colossal de modernisation des personnages, passant des polygones en 3D en 1997 à des personnages au design excentrique, détaillé et soigné dans tous ses aspects. Rebirth exploite pleinement la puissance de la PlayStation 5 avec des jeux de lumière suggestifs, des effets de vêtements réalistes et surtout une expressivité des personnages qui donne plus de profondeur au récit chorale jusqu’ici élogié. Ce qui frappe particulièrement, ce sont les yeux, d’une intensité vraiment importante. À ce titre, on appréciera également la mise en scène et la scénographie des vidéos intermédiaires et des scènes de dialogue.

FINAL FANTASY VII REBIRTH | Nous contrôlons Cloud Strife dans le jeu, mais ce n’est pas le seul protagoniste.

Pourquoi jouer à Final Fantasy VII Rebirth

À ce stade, il est clair que le jeu fonctionne de manière excellente. Après tout, Final Fantasy VII Rebirth est un bond en avant considérable par communiqué à la première partie sortie il y a près de quatre ans, sous tous les aspects. Ce qui est intéressant ici, c’est la puissance de son récit. En jouant à la dernière épopée fantastique de Square Enix, nous vivons un conte vidéoludique extraordinaire, où émergent des thèmes et des critiques qui concernent notre contemporanéité. Un jeu qui a sa propre vision, sa propre morale, qui par l’essence de ses lieux et de ses personnages, arrive fort et clair. Dès les premières heures (il faut une soixantaine d’heures pour le finir), on perçoit dans le jeu la puissance du groupe et l’ambition de se battre pour un bien supérieur.

Pour reprendre une autre histoire, dans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, Sam Gamegie convainc Frodon de continuer à détruire l’anneau de pouvoir avec ces mots : « Il y a du bien dans ce monde, monsieur Frodon. Il est juste de se battre pour cela. » Eh bien, Final Fantasy VII Rebirth applique de manière soignée et réfléchie le même concept, mais le décline de manière vidéoludique et japonaise. Un jeu qui incarne un message actuel et puissant, qui appelle au respect de la nature et de ses créatures (y compris les humains).