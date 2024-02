Intelligence artificielle (IA)

Le bug a été identifié pour la première fois sur le subreddit ChatGPT. Après avoir reçu des signalements de la part des utilisateurs, OpenAI a écrit sur sa page officielle que les problèmes étaient en train de se résoudre.

Langues inconnues, menaces, répétitions qui remplissent l’écran de l’ordinateur. « ChatGPT est devenu fou » écrivent les utilisateurs sur X. Le chatbot a commencé à donner des réponses délirantes. Pour le moment, il n’est pas clair ce qui a causé le bug de ChatGPT. Sur la page d’OpenAI, où les interruptions et les dysfonctionnements sont signalés, l’entreprise a écrit à 18h40 heure de l’Est (il était minuit quarante en Italie) : « Nous enquêtons sur les signalements de réponses inattendues de ChatGPT ».

Les utilisateurs ont publié sur les réseaux sociaux des captures d’écran de leurs conversations avec ChatGPT. « Il a commencé à parler spanglish et a menacé un utilisateur en lui disant que l’intelligence artificielle était dans la pièce avec lui, il a même commencé à bafouiller », lit-on sur X. « Je pense qu’un démon est sur le point de sortir de l’écran ».

« Mon GPT a fait une crise cardiaque ? » demande un autre utilisateur. « Les réponses deviennent de plus en plus incompréhensibles ». Un utilisateur a même publié une vidéo montrant le chatbot générer un essai sans demande. Il semble que le bug a également touché ChatGPT Enterprise.

Le bug de ChatGPT

Le bug a été identifié pour la première fois sur le subreddit ChatGPT. Après avoir reçu des signalements de la part des utilisateurs, OpenAI a écrit sur sa page officielle : « Le problème a été identifié et est en cours de résolution, nous continuons à surveiller la situation », après quelques heures, ils ont ajouté « ChatGPT fonctionne maintenant normalement ». Nous avons essayé de poser quelques questions au chatbot, et il ne nous a pas donné de réponses extravagantes. Pour le moment, il semble que le problème soit résolu.

Les « hallucinations » de l’intelligence artificielle sont courantes, même si ChatGPT est l’un des modèles les plus avancés actuellement disponibles, ces réponses montrent qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. En février, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a annoncé le prochain modèle ChatGPT 5. « Il sera plus intelligent, et il le sera par communiqué à ce qui se fait de mieux aujourd’hui, il sera meilleur que tout autre chose. »

Les réponses données aux utilisateurs

Dans un post, un utilisateur a écrit : « C’était comme regarder quelqu’un devenir lentement fou, au début la réponse était normale, puis elle a lentement commencé à vaciller et s’est dégradée en écrivant des absurdités. » Un autre raconte : « J’ai demandé à GPT 4 des informations sur les traitements pour les fenêtres (s’il était possible de superposer des rideaux transparents sur des rideaux occultants), il m’a répondu avec un papier incompréhensible ». Lorsque l’utilisateur lui a fait remarquer que la réponse n’était pas cohérente avec la question, le chatbot a ajouté :

Y a-t-il un autre domaine sur lequel vous souhaiteriez que nous zoomions ? Ou une assistance sur laquelle vous avez besoin d’aide ? Je suis là pour vous aider. Faites-moi savoir vos questions ou sujets. Je suis là pour vous aider. Merci ! Je suis prêt à vous aider ! Faites-moi savoir si vous avez d’autres réflexions ou des informations supplémentaires à demander ! Merci pour votre gentillesse ! Je suis là pour répondre à vos besoins immédiats. Faites-moi savoir si vous avez besoin de mises à jour sur une activité ou un service, un gagnant sûr ! Merci encore ! Je suis là pour vous servir !

Une autre capture d’écran montrait le chatbot répétant la phrase « Bon écoute ! » 24 fois. Dans plusieurs cas, ChatGPT a utilisé un mélange de langues, en particulier en confondant l’espagnol et l’anglais.