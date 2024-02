Suspendu le compte sur X de Yulia Navalnaya, épouse de Navalny. Actuellement il est à nouveau actif.

Le compte de Yulia Navalnaya comptait 120 000 followers. La femme a annoncé ces derniers jours qu’elle continuerait les batailles politiques de son mari Alexei Navalny, le principal opposant de Vladmir Putin. Navalny est décédé dans une prison russe.

Le compte de Yulia Navalnaya, la femme d’Alexei Navalny, a été suspendu pendant plusieurs heures par X. Selon la plateforme sociale d’Elon Musk, son compte a été fermé car il enfreint les « règles de X ». Les raisons d’un blocage de la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter peuvent être diverses. Elles vont de la violence verbale à l’exploitation sexuelle, en passant par les abus, le harcèlement et les comportements incitant à la haine. Après plus d’une heure de suspension, le compte est à nouveau actif.

Les motivations ne sont pas claires : il est possible que les déclarations de Yulia sur la mort de son mari aient été prises dans les filets des rares systèmes de modération restants sur la plateforme. Depuis qu’Elon Musk a acquis le réseau social, les équipes et les investissements dans la modération ont été considérablement réduits, pratiquement annulés. En revanche, plusieurs comptes supprimés par le passé ont été réintégrés, y compris celui de Donald Trump. Yulia Navalnaya venait d’ouvrir un compte sur ce réseau social : elle avait déjà atteint plus de 120 000 followers.

Le rôle de Yulia Navalnaya après la mort de Navalny

La ligne était claire dès la première minute. Avec une vidéo publiée sur YouTube, Yulia a annoncé qu’elle continuerait les combats de son mari : « En tuant Alexei, Poutine a tué la moitié de moi, la moitié de mon cœur et de mon âme. Mais il me reste encore une partie, et elle me dit que je n’ai pas le droit d’abandonner ». Yulia a directement accusé Vladimir Putin de la mort d’Alexei : « Quelqu’un d’autre devrait être à ma place, mais cette personne a été tuée par Vladimir Putin ».

Pour le moment, le corps du principal opposant du Kremlin n’a pas encore été restitué à sa famille. Yulia Navalnaya l’a dit sur X, reprenant un appel de la mère de Navalny : « Rendez le corps d’Alexei et laissez-le être enterré dignement, n’empêchez pas les personnes de lui rendre hommage. Et je demande vraiment à tous les journalistes qui pourraient encore poser des questions : ne me demandez pas de moi, demandez d’Alexei ».