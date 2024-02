Ingénieurs de Google parviennent à « hacker » la PlayStation Portal pour installer des jeux PSP

Un groupe de chercheurs, composé d’experts en cybersécurité de Google, a réussi à « hacker » la console PlayStation Portal qui permet de diffuser en streaming des jeux PlayStation 5, pour exécuter des titres de PSP par le biais d’un émulateur. Grâce à cet outil, ils ont pu jouer aux versions PSP de jeux comme Grand Theft Auto 3.

Le développement de cet outil a pris plus d’un mois de travail, et finalement ils ont réussi à faire fonctionner l’émulateur PPSSPP sur PlayStation Portal.

Dans le (court) communiqué partagé sur le profil de X d’un des ingénieurs, il est précisé que toutes les modifications ont été apportées au logiciel de la console, et qu’il n’a pas été nécessaire de manipuler le matériel pour installer l’outil d’émulation.

Pendant ce mois de travail, ils ont également pu obtenir des données jusqu’alors inconnues sur PlayStation Portal, comme le fait que sa mémoire interne est d’environ 6 Go. De plus, ils ont pu confirmer que le système d’exploitation de la console est basé sur Android, bien qu’il comporte de nombreuses modifications profondes de son code, y compris des mécanismes qui empêchent l’exécution de fichiers d’installation d’applications de type APK.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) 19 février 2024