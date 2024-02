Les applications dotées d’IA pour recruter des travailleurs ignorerait les meilleurs qualifiés

L’IA est devenue un assistant important pour les Ressources Humaines

Actuellement, elle pose de nombreux problèmes lors de l’embauche du personnel approprié

L’IA est devenue l’un des grands soutiens dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Avec GPT-4, nous pouvons organiser nos voyages et utiliser des prompts très utiles pour égayer notre vie quotidienne et nos lourdes charges de travail. Cependant, elles n’ont pas encore les performances que l’on pourrait attendre d’elles, et c’est naturel car elles sont en réalité en marche depuis très peu de temps.

Maintenant, un problème important a été identifié lors de leur gestion dans les environnements de travail. Il semblerait que les applications d’IA destinées à recruter des personnes ignorent les meilleurs profils existants. Par conséquent, il est nécessaire d’affiner ces applications et d’assurer une supervision humaine stricte, du moins pour le moment.

L’IA des RH dans l’impasse

Une étude menée par IBM donne un chiffre assez révélateur. 42% des entreprises utiliseraient déjà l’IA pour recruter leurs employés. Cependant, comme le souligne la BBC, il est fort probable que l’IA aggrave le processus d’embauche qui pouvait déjà être pénible pour certaines personnes.

Ainsi, des personnes hautement qualifiées pourraient être exclues pour des raisons qui ne sont peut-être pas véritablement pertinentes. Selon l’étude, un demandeur d’emploi auprès d’un cabinet de consultation a été rejeté, a modifié sa date de naissance et a été automatiquement accepté. Cela montre que l’inférence tant renommée ne se révèle pas aussi efficace qu’elle pourrait sembler.

Ce n’est pas le seul exemple, car l’IA a rejeté une maquilleuse qui était très douée dans son métier selon l’IA elle-même, en raison d’une mauvaise communication avec son langage corporel. Ainsi, l’IA utilise des biais qui ne sont peut-être pas excessivement positifs pour renforcer les effectifs de certaines entreprises.

Comme on pouvait s’y attendre, il s’agit d’un problème fondamental où l’IA a trop de pouvoir pour déterminer des questions qu’elle ne devrait pas réellement. Pour certaines choses, une supervision humaine est nécessaire. Que se passe-t-il si l’IA n’est pas aussi douée pour lire le langage corporel humain ? Des personnes très qualifiées pourraient se retrouver au chômage simplement à cause de ce petit problème où le problème réside dans une mauvaise programmation dans un logiciel spécifique.

