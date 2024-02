Comment est construit le nouvel avion chinois qui souhaite concurrencer Boeing et Airbus

Le nouvel avion de ligne C919 de Pékin a fait ses débuts avec un vol en démonstration lors du salon aéronautique de Singapour. L’avion a été produit par la société Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), détenue par l’État, et fait partie du grand plan « Made in China » de Pékin pour réduire la dépendance étrangère. En effet, la Chine souhaite également rivaliser avec les grandes compagnies aériennes comme Boeing et Airbus. Le timing est bon. Le lancement de l’avion C919 coïncide en effet avec une crise chez Boeing. Début janvier, un 737 Max 9 a dû effectuer un atterrissage d’urgence en Oregon, après qu’un hublot et un morceau de la carlingue ont explosé, créant un trou qui a entraîné la dépressurisation de la cabine.

Le C919 peut transporter près de 200 passagers et est le premier grand avion national du pays. Le vol d’essai a eu lieu en mai 2023, puis en décembre, il a atterri au Victoria Harbour de Hong Kong, pour le premier test en dehors de la Chine continentale.

À quoi ressemblent les avions chinois de Comac

Shukor Yusof, fondateur de Endau Analytics, une société qui surveille l’industrie aéronautique, soutient que le C919 est « l’avion le plus attendu lors du salon aéronautique de Singapour. Il y a beaucoup d’intérêt à voir comment il se comporte et comment il vole », a-t-il déclaré. Peu de pays produisent des avions, c’est un secteur difficile qui nécessite des compétences techniques élevées, du temps et des ressources. Selon le Center for Strategic and International Studies de Washington, le C919 a coûté environ 49 milliards de dollars.

Comac va maintenant investir des dizaines de milliards de yuans au cours des 3-5 prochaines années pour étendre la capacité de production de l’avion. Deux modèles ont été lancés, le jet régional ARJ21, avec 100 sièges, et l’avion de ligne bimoteur à fuselage étroit C919, qui peut transporter près de 200 passagers. Le C919 vise à concurrencer les modèles Airbus A320neo et Boeing 737 MAX 8.

Impact sur le paysage géopolitique

Selon Yusof, les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis pourraient être un obstacle. « On ne peut pas ignorer les relations politiques de la Chine avec le reste du monde », a-t-il expliqué à CNN. De plus, le modèle n’a pas encore été certifié par les autorités de réglementation aéronautiques américaines et européennes, ce qui représente selon Yusof « un gros désavantage ».

L’avion est conçu pour les vols régionaux, il peut en effet voler entre cinq et six heures, et pourrait trouver un pas cher en concluant des accords avec les pays d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Asie centrale. En 2023, la compagnie aérienne indonésienne TransNusa a acheté le jet régional ARJ21. Selon Yusof, il deviendra un concurrent dans une faible mesure, mais ne sera pas dans la même ligue qu’Airbus et Boeing.