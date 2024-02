Sais-tu distinguer un aliment à base de soja de la viande ? Nous l’avons fait goûter à dix personnes les yeux bandés

Les aliments à base de plantes sont des alternatives qui cherchent à imiter le goût, l’apparence et les propriétés de la viande et du poisson. Nous avons bandé les yeux de dix personnes pour comprendre si les aliments à base de plantes peuvent vraiment remplacer les protéines animales.

« Mélangez la chapelure avec des œufs, du jus de citron et des noix, puis ajoutez une soupe aux haricots verts et à la crème », explique Henrietta Latham Dwight dans son livre de cuisine Golden Age Cook-Book. Nous sommes en 1898 et c’est la recette d’un « faux poulet ». Il n’est pas nouveau de chercher à remplacer la viande ou le poisson par des aliments végétaux qui rappellent leur forme et leur goût. Au Moyen Âge, pendant le Carême, la viande hachée était remplacée par un mélange de noix et de raisins, et au IIIe siècle après J.-C., Athénée, dans son œuvre Deipnosophistes, décrit la préparation d’une fausse anchois. Il ne devrait pas être surprenant de trouver dans les supermarchés du XXIe siècle des « filets de saumon fumé » à base de lentilles.

Les aliments à base de plantes sont des alternatives qui cherchent à imiter le goût, l’apparence et les propriétés de la viande et du poisson. Cependant, ils sont composés de protéines végétales, telles que les légumineuses, le tofu ou le gluten de blé, auxquelles sont ajoutées des huiles végétales et des arômes. Ils ne sont pas seulement destinés aux végétariens ou aux végétaliens, mais aussi à ceux qui veulent réduire leur consommation de viande sans l’éliminer complètement de leur régime alimentaire. En effet, la demande mondiale de régimes durables a augmenté au fil des ans, également pour réduire l’impact environnemental de l’élevage intensif. Nous avons donc décidé de faire une expérience pour comprendre si les aliments à base de plantes peuvent vraiment être une alternative. Nous avons utilisé quelques casseroles, un bandeau noir et dix testeurs de goût.

L’expérience de Netcost-security.fr

L’idée de base est une dégustation à l’aveugle, une sorte de test à l’aveugle. Tout d’abord, nous avons acheté les aliments dans un store spécialisé. Parmi eux : des sashimis de saumon, des crevettes, des anneaux de calmar, des saucisses et un filet imprimé en 3D. Évidemment, tous sont à base de plantes, comme indiqué sur l’étiquette. Nous avons dépensé un total de 60 euros, ce n’est pas rien, mais les portions sont généreuses et en faisant une estimation, le prix n’aurait pas été plus bas si nous avions acheté la même quantité de viande et de poisson.

Nous avons cuisiné les aliments à base de plantes de différentes manières. Les crevettes ont été frites, les anneaux de calmar en pâte à frire ont été assaisonnés avec une huile de persil, les saucisses ont été cuites dans de la bière et la viande a été traitée comme un rôti. Nous avons essayé de faire de vrais plats. Seul le sashimi a été servi sans aucune préparation, simplement accompagné de sauce soja et de wasabi. Une fois les plats préparés, il est temps de passer au test à l’aveugle. Nous avons demandé à dix journalistes de Netcost-security.fr de les goûter, les yeux bandés, pour savoir s’il s’agissait de viande, de poisson ou d’aliments à base de plantes. En réalité, tous les plats étaient à base de protéines végétales, mais ils ne l’ont découvert qu’à la fin de l’expérience. Les réactions ont été variées, certaines personnes ont immédiatement su qu’elles avaient goûté un aliment à base de plantes, tandis que d’autres l’ont confondu avec une tranche de chien ou un filet de poisson. Cela dépend également du plat dégusté. Par exemple, le sashimi de saumon était crédible, d’autres plats, comme la saucisse, ont réussi à restituer le goût, mais pas la texture. Vous trouverez tous les résultats dans la vidéo en vedette.

Comment sont fabriqués les aliments à base de plantes

Les aliments à base de plantes sont fabriqués en extrayant les protéines des aliments végétaux, souvent des pois, du soja, des protéines de blé et des champignons. Pour restituer le goût et la texture de la viande et du poisson, des additifs et des huiles sont nécessaires. Par exemple, l’huile de coco et l’huile de palme sont utilisées pour imiter la tendreté de la viande. Des colorants sont souvent ajoutés, tels que des extraits de betterave rouge, utilisés par exemple dans le hamburger « cru » de Beyond Meat pour imiter le changement de couleur qui se produit lorsque la viande est cuite. Tous les produits à base de plantes ne sont pas identiques. Il est donc difficile de dire s’ils sont plus sains que les protéines animales, car cela dépend également de la viande (par exemple, si elle est produite ou non dans un élevage intensif). En réalité, selon une étude publiée dans la revue scientifique Multidisciplinary Digital Publishing Institute, la teneur en graisses saturées des hamburgers à base de plantes varie de 0,2 à 8,5 grammes pour 100 grammes.

La fausse viande est-elle plus durable ?

Les entreprises produisant des aliments à base de plantes affirment qu’elles utilisent 99% moins d’eau, 93% moins de terre et produisent 90% moins d’émissions de gaz à effet de serre par communiqué à une coupe de bœuf traditionnelle. Une étude publiée dans The Lancet Planetary Health a montré que le passage aux produits à base de plantes réduirait l’empreinte carbone de la production alimentaire américaine de 2,5 à 13,5 %. Le nombre d’animaux nécessaires à la production de viande bovine diminuerait de 2 à 12 millions. Des études sont encore en cours pour évaluer l’impact environnemental, mais pour l’instant, les aliments à base de plantes peuvent être une bonne alternative pour lutter contre l’élevage intensif et réduire les émissions de carbone.