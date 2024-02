Le tunnel sous-marin le plus long du monde : un défi technique et économique reliant deux îles en quelques heures de voyage

Nous assistons à l’une des grandes prouesses de l’ingénierie

Bien que d’autres tunnels le surpassent en longueur, celui-ci est le plus long du monde à avoir une section sous-marine | Image : Musée Seikan

L’Asie est un lieu d’impressionnantes infrastructures possédant les ponts les plus longs du monde et des ouvrages colossaux du passé comme la Grande Muraille de Chine. Cela est dû en grande partie à la géographie complexe à laquelle les habitants de ces régions doivent faire face : des grandes cordillères, des archipels compliqués et des déserts brûlants. Cependant, en conjuguant ingéniosité et des moyens techniques exceptionnels, il a été possible de franchir de grandes étapes pour améliorer la vie des habitants du plus grand continent du monde. Un des meilleurs exemples est le tunnel sous-marin le plus long du monde, connu sous le nom de tunnel Seikan, qui relie l’île principale du Japon à celle du nord.

Alors que le Japon se distingue par sa technologie de pointe, capable de créer des robots géants fonctionnels, c’est précisément dans la création d’infrastructures, y compris le célèbre train à grande vitesse japonais connu sous le nom de Shinkansen, que le pays brille le plus.

Le tunnel souterrain le plus long du monde

En réponse à la dévastation causée par un typhon en 1954 et qui a entraîné la perte de 1 430 vies, le Japon a pris la décision historique de construire un tunnel reliant ses îles, une mesure ayant pour objectif principal de faciliter la vie des habitants de l’archipel.

Ce projet a donné naissance au tunnel Seikan, une merveille de l’ingénierie moderne et le tunnel le plus long du monde comprenant une section sous-marine. Dans un article détaillé publié dans Science Direct, on peut observer les défis techniques auxquels ce projet a dû faire face.

Avec une longueur totale de 53,85 kilomètres, dont 23,3 kilomètres se trouvent sous le lit marin, le tunnel Seikan est situé à 100 mètres en dessous du fond du détroit de Tsugaru, reliant l’île principale de Honshu (où se trouve Tokyo) à Hokkaido.

La construction du tunnel Seikan a commencé en 1955 et s’est achevée en 1988 après 33 années d’efforts continus et de dépassements budgétaires attendus en raison de la difficulté de l’ouvrage. Le coût de la construction s’est élevé à 689 milliards de yens, soit environ 4,3 milliards d’euros, reflétant l’ampleur et la complexité du projet.

Aujourd’hui, le tunnel Seikan facilite le passage quotidien de 50 trains, couvrant à la fois le transport de marchandises et de passagers, notamment les célèbres trains à grande vitesse japonais, les Shinkansen. Il s’agit d’une infrastructure gigantesque qui a grandement facilité la vie des Japonais en leur offrant une connexion viable à travers les mers sans avoir besoin d’utiliser des avions. Depuis Tokyo, il est possible de rejoindre facilement l’île de Hokkaido en environ quatre heures. Il est actuellement prévu d’étendre le trajet jusqu’à Sapporo, la ville la plus peuplée de Hokkaido.

D’autres tunnels d’une grande longueur

Avec 57 kilomètres, le tunnel le plus long du monde est celui du Saint-Gothard en Suisse. Il traverse de grandes chaînes de montagnes pour s’enfoncer à l’intérieur de la terre et relier des villes et des villages qui étaient autrefois totalement isolés. Ce n’est peut-être pas aussi impressionnant que de creuser un tunnel d’un bout à l’autre de la planète, mais c’est certainement une réalisation très compliquée. Cependant, celui-ci ne comporte aucune section sous-marine en raison des caractéristiques géographiques spécifiques de la Suisse.

De son côté, le tunnel sous la Manche reliant le continent européen au Royaume-Unis détient le record de la plus longue section sous-marine, mais en termes de longueur totale, le Seikan reste nettement supérieur.

Pour résumer :