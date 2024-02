Un sous-marin supersonique : l’arme du futur pour la marine des États-Unis

L’objectif des États-Unis est clair : ils veulent continuer d’être la première puissance militaire

Les États-Unis veulent créer un sous-marin supersonique

Chaque jour, on dirait qu’on se rapproche davantage de vivre dans un film de science-fiction, et cela est en grande partie dû à l’immense avancée des technologies telles que l’intelligence artificielle. Mais aussi à l’avancée dans les questions militaires en raison des conflits visibles et latents qui existent sur Terre. C’est pourquoi nous découvrons que les États-Unis travailleraient à la création d’un sous-marin supersonique, ce qui semble techniquement impossible en raison de la nécessité de se déplacer à l’intérieur d’une masse d’eau lourde. Cependant, ils semblent avoir trouvé une technique utile pour cela.

Les États-Unis veulent réaliser quelque chose qui semble impossible : le sous-marin supersonique

Nous devons remonter à l’année 2016 pour suivre le parcours d’une équipe de chercheurs qui a exploré les frontières de la technologie sous-marine. L’équipe de l’Université de Pennsylvanie, soutenue par la Marine des États-Unis, s’est lancée dans un projet assez intéressant.

Afin de développer des sous-marins capables de voyager à des vitesses supersoniques de Mach 3 (équivalent à 3 704 kilomètres par heure), ils veulent utiliser la méthode de la supercavitation. Cette technique consiste à créer une bulle de gaz autour du navire, ce qui réduit considérablement la résistance de l’eau et permet d’atteindre des vitesses extrêmement élevées sous l’eau, comme l’expliquent les experts de Marine Insights.

Cependant, la supercavitation n’est pas facile à obtenir, au contraire, car elle nécessite de repenser la structure des sous-marins et les méthodes de propulsion utilisées. Les hélices sont totalement inefficaces dans cet environnement, car elles ne fonctionnent pas à l’intérieur de la bulle de gaz générée par la supercavitation. Cela a poussé les chercheurs à envisager des alternatives pour le système de propulsion, une tâche qui s’est avérée être le plus grand point noir de cette recherche.

Néanmoins, certains essais menés par la Marine des États-Unis ont permis des avancées significatives dans la stabilisation de la bulle de gaz autour du sous-marin. Cependant, cela reste un concept qui défie notre compréhension actuelle de la dynamique des fluides et nécessite une recherche plus approfondie sur une question complexe qui, pour l’instant, ne nous permet pas d’aller beaucoup plus loin.

En pleine compétition avec la Chine

On ne sait pas vraiment si cette technique va connaître des succès réels ou non, mais il est clair qu’elle est assez intéressante et que si l’armée américaine est derrière, il n’est pas étonnant qu’ils finissent par trouver le moyen de la mettre en œuvre. Après tout, cela découle d’une compétitivité vive dans la course aux armements contre la Chine, un pays qui modernise rapidement sa marine. En effet, ils ont construit un porte-avions gigantesque qui n’a rien à envier à ceux de l’US Navy.

Mais la question ne s’arrête pas là, car il semblerait que la Chine bombarde des maquettes de navires américains afin de mieux connaître leurs points faibles et forts.

