Il y a 2 200 ans, le « rayon de la mort » capable de brûler des bateaux a été créé : aujourd’hui, un enfant l’a de nouveau inventé

Les inventions d’Archimède ont été capables de protéger Syracuse de l’invasion romaine

Les guerres puniques ont été un événement catastrophique. Des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Parmi elles, un philosophe et inventeur de haut niveau, Archimède. Le scientifique était un véritable expert en matière de création de défenses pour empêcher les Romains d’attaquer sa ville, Syracuse. Pendant longtemps, la ville s’est défendue par un mélange de courage de ses hommes et femmes mais aussi de techniques avancées comme un rayon de la mort capable de réduire en cendres les navires romains approchant pour conquérir la ville.

Pendant longtemps, on a pensé que tout cela n’était rien de plus que de la fiction, car c’était quelque chose que racontaient les sources classiques, qui ont tendance à exagérer certains aspects. Cependant, avec le temps, cela semble s’être confirmé, surtout depuis que un enfant de 12 ans a pu le recréer avec succès et l’a documenté dans un article pour le magazine de la Foire des Sciences du Canada. Tout comme certains inventions que nous pensions être du XXIe siècle, il est certain que les habitants de l’Antiquité ont encore beaucoup de surprises à nous réserver.

Le nouveau rayon de la mort

Brenden Sener, un élève de huitième année de l’Ontario, au Canada, a réalisé une expérience absolument surprenante qui éclaire l’une des légendes les plus étonnantes de l’Histoire antique : le « rayon de la mort » d’Archimède. Cette arme attribuée au célèbre scientifique et mathématicien grec était utilisée pour incinérer les navires romains pendant le siège de Syracuse, en concentrant et multipliant les rayons du soleil. Cependant, pendant longtemps, on pensait que c’était une simple légende pour embellir le récit de la conquête romaine de Syracuse, où, au passage, l’inventeur a été assassiné.

Sener a entrepris d’explorer la possibilité que le « rayon de la mort » puisse avoir été bien plus qu’une légende. Pour cela, il a construit une version à l’échelle du dispositif en utilisant des miroirs concaves et des lampes LED de bureau, simulant les conditions dans lesquelles l’arme aurait opéré. Dans son expérience, il a remarqué que l’augmentation de la température à mesure que les miroirs étaient déployés était très notable, ce qui a prouvé la viabilité du concept.

Grâce à cette étude, Sener a été récompensé par la Médaille d’Or de la Foire annuelle des Sciences de Matthews Hall, la Médaille d’Or en Sciences Physiques à la Foire des Sciences et de l’Ingénierie de Thames Valley, et un prix spécial de la Bibliothèque Publique de Londres pour avoir inspiré l’intérêt pour la science et la technologie chez les jeunes. Quelque chose de surprenant qui montre le chemin incroyable qui l’attend.

Les autres inventions d’Archimède

Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde

Archimède était connu pour son ingéniosité, il a donc développé toute une série de théories très liées à l’eau. La plus utilisée aujourd’hui est le Principe d’Archimède selon lequel un corps plongé dans l’eau subit une poussée verticale égale au poids de l’eau déplacée.

Mais la question ne s’est pas arrêtée à la théorisation, il a également réalisé des expériences qui ont confirmé que sa théorie n’était pas erronée. Il en va de même pour certaines inventions, comme la Vise d’Archimède, qui servait à déplacer ou drainer l’eau de certains endroits. Bien que l’invention soit considérée comme antérieure à lui, il est possible qu’il l’ait perfectionnée d’une manière ou d’une autre et c’est pour cela qu’elle a reçu ce nom.

Pendant la guerre, il a également développé une importante série d’inventions, pas seulement le rayon de la mort mais aussi la Griffe d’Archimède, une invention capable de saisir les navires et de les écraser contre les rochers pour les détruire, comme le raconte Polybe.

En général, l’Antiquité nous a toujours légué d’importants progrès. Des routes romaines à leur manière efficace et durable de fabriquer du ciment, mais aussi de nombreuses théories scientifiques.