Lenovo présentera un ordinateur portable totalement transparent au MWC 2024

Plusieurs fuites nous permettent de voir à quoi ressemblera l’ordinateur portable transparent que Lenovo annoncera lors du prochain MWC 2024

Rendu dévoilé de l’ordinateur portable transparent de Lenovo partagé par le leaker bien connu Evan Blass

Il reste de moins en moins de temps avant qu’une nouvelle édition du Mobile World Congress ait lieu, l’un des plus grands événements technologiques de l’année qui se déroulera du 26 au 29 février 2024 à Barcelone et, lors duquel, en plus de découvrir les nouveautés les plus importantes de l’industrie mobile, nous pourrons également voir de nouveaux produits liés à l’informatique et à la mobilité électrique.

À mesure que la date de cet événement approche, certains fabricants nous dévoilent les appareils qu’ils annonceront lors du MWC 2024 et l’un des plus remarquables est Lenovo, car la marque chinoise d’ordinateurs a déjà confirmé qu’elle présentera lors de la célèbre foire un nouvel ordinateur portable totalement transparent.

Voici tout ce que nous savons sur l’ordinateur portable transparent de Lenovo

Récemment, le célèbre leaker Evan Blass a publié un article sur X, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il nous montre un rendu de l’ordinateur portable transparent révolutionnaire de Lenovo et dans lequel il confirme que ce nouveau dispositif de la marque chinoise sera officiellement présenté lors du MWC 2024.

Here’s another look at that transparent laptop concept Lenovo’s bringing to MWC. pic.twitter.com/uH2g98q64Q — Evan Blass (@evleaks) 15 février 2024

De même, le média Windows Report a également partagé un rapport dans lequel il nous montre, avec tous les détails, le design de l’ordinateur portable transparent de Lenovo.

Comme vous pouvez le voir sur les images révélées partagées par ce média que nous vous laissons ci-dessous, cet ordinateur portable innovant aura un cadre sans bordures qui n’est pas transparent et qui entoure tout le châssis ainsi qu’un écran OLED totalement transparent, similaire à celui du téléviseur que LG a présenté lors du récent CES 2024.

De plus, le couvercle inférieur de ce nouvel ordinateur portable est également transparent et abrite un pavé tactile où se trouve le clavier virtuel de ce dispositif et juste entre l’écran supérieur et inférieur, nous trouvons un menton opaque, où seront placés les composants principaux de cet ordinateur.

Pour le moment, on ne sait pratiquement rien sur les performances de cet ordinateur portable transparent de Lenovo, sauf qu’il sera équipé de Windows 11 comme système d’exploitation.

Mais ce ne sera pas le seul produit que Lenovo présentera lors du MWC 2024, car selon Windows Report, la société chinoise annoncera également le ThinkBook 14 G4, un ordinateur portable 2-en-1 avec un écran tactile de 14 pouces et une charnière à 360 degrés, le ThinkPad T14 Gen 5 (Intel et AMD), la mise à jour de son ordinateur portable traditionnel le plus populaire, disponible en deux couleurs : noir et argent, les ThinkPad T14S Gen 5 et ThinkPad T16 Gen 3, le ThinkPad x12 Detachable Gen 2, la deuxième génération de la série X12 et le ThinkVision M14T Gen 2, un nouvel écran portable qui se distingue par un nouveau panneau et deux ports USB-C.