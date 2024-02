OpenAI prévoit de lancer un moteur de recherche pour rivaliser avec Google

L’entreprise dirigée par Sam Altman développe, avec le support de Microsoft, un moteur de recherche basé sur l’IA

Google aurait un concurrent de taille

Google est le roi des moteurs de recherche, mais OpenAI souhaite le détrôner. Selon The Information, l’entreprise d’intelligence artificielle développerait un moteur de recherche web avec le support de Microsoft. Celui-ci serait basé sur l’IA, ce qui lui permettrait d’effectuer des recherches plus précises, surpassant ainsi les moteurs de recherche traditionnels.

Pourra-t-il rivaliser avec Google ?

Comme l’indique le média californien, l’entreprise dirigée par Sam Altman serait en train de créer un moteur de recherche web. Ce moteur de recherche utiliserait l’IA pour effectuer des recherches plus précises, en analysant le contexte de la requête de l’utilisateur, ce qui représenterait un avantage par rapport aux moteurs de recherche classiques.

Ce n’est pas la première fois qu’OpenAI intègre l’IA dans les moteurs de recherche, il l’a également fait avec ChatGPT grâce à sa fonction « Naviguer avec Bing ». C’est précisément pourquoi il pourrait lui ressembler. Naviguer avec Bing était novateur, mais il souffrait d’un problème important : il permettait de contourner les murs de paiement, ce qui a conduit à sa désactivation.

La révélation du nouveau moteur de recherche d’OpenAI arrive à un moment délicat pour Google. Au cours des dernières années, le moteur de recherche de Mountain View a été critiqué pour donner la priorité à la publicité plutôt qu’à l’information dans les recherches, reléguant ainsi les résultats les plus utiles au second plan.

Cependant, Google ne reste pas à la traîne dans le développement de l’IA. Son nouveau chatbot, Gemini, est l’un des plus avancés du secteur technologique, capable de rivaliser avec les dernières versions de ChatGPT. Il est déjà disponible sur les téléphones mobiles, non seulement sur Android, mais aussi sur iPhone, bien qu’activé de manière différente.

D’autre part, nous ne pouvons pas oublier le partenaire d’OpenAI dans cette tâche : Microsoft. La société de Bill Gates s’est depuis longtemps investie dans le domaine de l’IA. En plus de lancer Copilot, son propre chatbot, elle a également collaboré avec OpenAI sur d’autres projets. Tout cela a contribué à ce que ces derniers mois, elle se rapproche d’Apple en bourse et devienne pendant une courte période la société la plus cotée au monde.