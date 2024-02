Facebook down aujourd’hui, problèmes d’accès et de chargement de la page résolus : que s’est-il passé

Problèmes aujourd’hui pour Facebook. La panne du réseau social de Meta a commencé peu avant 13h00, les utilisateurs ne pouvaient pas accéder à l’application ni à la version du navigateur. Les problèmes ont été résolus vers 14h00 et les signalements diminuent.

Aujourd’hui, le 14 février, Facebook a cessé de fonctionner. Plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes d’accès, ils ne pouvaient pas ouvrir le réseau social. Lorsqu’ils essayaient d’entrer sur le navigateur et l’application, l’écran ne se chargeait pas, seule une page blanche vide apparaissait, sans message d’erreur ou autre contenu. La panne a été résolue en une heure, les signalements ayant diminué vers 14h00. Nous avons également effectué des tests et avons réussi à accéder de nouveau au réseau social de Meta. Selon le site Downdetector.it, la panne a concerné toute l’Italie. Les signalements ont commencé peu avant 13h00 pour diminuer progressivement en une heure.

DOWNDETECTOR | Les signalements des utilisateurs

Dans différentes parties de l’Italie, les utilisateurs ont rencontré des problèmes d’accès. Sur le site, ils ont écrit : « Je n’arrive pas à utiliser Facebook, je ne comprends pas pourquoi ça ne s’ouvre pas ». Les premiers signalements sur Downdetector sont venus de Turin, Milan, Bologne, Pérouse, Rome et Florence. Lorsqu’ils essayaient d’accéder au site, seule une page blanche apparaissait. Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été publiée par Meta, la société qui gère Instagram, WhatsApp et Facebook. Il n’est pas clair ce qui a provoqué l’interruption du réseau social. Comme toujours, les utilisateurs ont commenté la panne de Facebook sur X (anciennement Twitter), les mèmes et les publications sont rassemblés sous le hashtag #facebookdown. « Que se passe-t-il sur Facebook ? » écrivent-ils. « Ça ne fonctionne pas chez vous non plus ? Je n’ai même pas de message d’erreur qui s’affiche ».