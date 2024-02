Le cadeau parfait pour la Saint-Valentin : les douceurs qui sentent l’amour créées par l’IA

L’intelligence artificielle a identifié cinq sentiments qui gravitent autour du concept d’amour : la première rencontre, le premier rendez-vous, la jalousie, le chagrin d’amour et l’amour réciproque.

NEC | Le Love Bread créé avec l’IA

L’amour a plus de fiel que de miel, écrivait Ovide. Pour Helen Keller, c’est une épice rare, tandis que Johann Wolfgang von Goethe le décrit comme une tasse de café chaud et enveloppante, « qui vous donne l’énergie pour affronter chaque jour avec enthousiasme ». Il n’est pas facile de trouver une recette universelle, pourtant la plus ancienne boulangerie du Japon, Kimuraya, a décidé de créer le goût de l’amour. « Les ingrédients ont été trouvés par l’intelligence artificielle, puis nous avons transformé les indications en différents types de pain sucré », explique Yuki Kitazawa, qui travaille à la boulangerie Kimuraya. « Nous avons également fait attention aux couleurs et visé une esthétique populaire pour le Love Bread. »

Pour trouver le goût de l’amour et réaliser l’AI Romance Bread, la boulangerie a collaboré avec la société électronique japonaise NEC Corp. Le résultat est cinq types de pain différents inspirés des sentiments associés à l’amour. La jalousie a le goût de patates douces violettes, d’huile de truffe et de raisins secs, la première rencontre de citron vert et de kaki, l’amour réciproque est quant à lui un mélange aigre-doux de miel, de pêche et de fruit du dragon. Il y a aussi le cœur brisé, qui a le goût de pommes séchées, de cidre et de raisins. Le pain est en vente à partir du 1er février dans les supermarchés de la région de Kantō et sur la boutique en ligne de Kimuraya Bakery.

Le rôle de l’intelligence artificielle

NEC a entraîné ses intelligences artificielles avec 15 heures de vidéos extraites d’une émission de télé-réalité japonaise appelée « Today I Fell In Love », et environ 35 000 chansons liées à l’amour et à la nourriture. L’intelligence artificielle a ensuite été utilisée pour attribuer des « scores émotionnels » aux conversations et aux textes, puis a créé une carte visuelle pour associer les différentes phases de l’amour à des aliments et des saveurs spécifiques. L’entreprise a expliqué avoir utilisé deux technologies IA pour le projet : « NEC Enhanced Speech » pour convertir la parole en texte, et « NEC Data Enrichment » pour générer des « scores émotionnels ».

« Nous avons créé une liste de 50 aliments capables d’exprimer les émotions de l’amour en les associant à la nourriture », explique NEC. « C’est ainsi que sont nés les cinq goûts de l’amour : le goût de la rencontre fatidique, du premier rendez-vous, de la jalousie, des larmes d’un cœur brisé, de l’amour réciproque ».

Le goût de l’amour

Les intelligences artificielles ont identifié cinq sentiments qui gravitent autour du concept d’amour : la première rencontre, le premier rendez-vous, la jalousie, le chagrin d’amour et l’amour réciproque. Une fois les aliments correspondant à chaque émotion identifiés, la boulangerie a transformé la liste d’indications en pain cuit à la vapeur. La pâte de la « première rencontre » est aromatisée au sucre filé et aux pommes, tandis que celle du « premier rendez-vous » a une note d’agrume, « le citron vert et le kaki sont associés à une fine écorce d’orange qui apporte de la douceur et représente l’approche entre deux personnes », explique la boulangerie.

Le « Mutual Love » est un mélange aigre-doux de miel, de pêche et de fruit du dragon, la « jalousie » a le goût de patates douces violettes, d’huile de truffe et de raisins secs. Le goût du cœur brisé est quant à lui composé de cidre, de raisins et de pommes séchées : « C’est le goût d’un amour disparu comme les bulles du cidre. Le parfum doux et délicat des pommes séchées se mêle aux larmes des raisins, créant des souvenirs aigres-doux ».