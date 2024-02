Jusqu’à présent, trouver des diamants était un travail très compliqué : cette nouvelle technique change tout

Cette nouvelle technique sophistiquée pourrait entraîner une augmentation exponentielle de la productivité de cette industrie

C’est l’une des grandes avancées dans ce domaine.

Bien que cela puisse sembler contradictoire par rapport à des découvertes récentes, telles que celle du plus grand diamant du monde, il est vrai qu’il n’existe pas de moyen précis de trouver ces minéraux. Dans de nombreux cas, il s’agit d’essais et d’erreurs jusqu’à ce que des endroits riches en ce matériau soient découverts. Cependant, contrairement à d’autres types d’exploitations minières, comme celle du cuivre, ayant trouvé son plus grand gisement grâce à l’IA, il n’existe pas de méthodes similaires pour les diamants. Du moins jusqu’à présent, car un géologue a trouvé un moyen de les trouver plus facilement.

Une nouvelle façon de trouver des diamants

L’exploitation minière des diamants représente l’un des défis les plus complexes de l’industrie minière, essentiellement parce qu’il est très difficile de trouver des diamants ; il n’existe aucune méthode qui permette de deviner facilement où ils se trouvent. Contrairement à d’autres minéraux, il n’y a pas de stratégie infaillible pour trouver des diamants, ce qui a conduit à la recherche constante de méthodes garantissant une extraction durable dans le temps, mais qui n’existaient jusqu’à présent.

Dans ce contexte, le travail d’Andrea Giuliani et de son équipe, qui a été publié dans Nature, a jeté de la lumière sur la formation et la localisation des diamants à travers l’analyse de la kimberlite, un type de roche magmatique étroitement associée à la formation des diamants. La présence de kimberlite est indicative de blocs continentaux ayant des âges géologiques très anciens, se trouvant principalement dans des régions stables telles que le Canada, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Australie et la Sibérie.

« Dans les échantillons de roche où l’olivine était très riche en fer, il n’y avait pas de diamants ou il y en avait très peu » – Andrea Giuliani

Avec une perspective assez novatrice, Giuliani et son équipe ont centré leur étude sur la composition chimique de la kimberlite, en particulier sur la relation entre le fer et le magnésium dans le minéral du groupe des olivines, qui compose environ la moitié de cette roche. Ils ont découvert qu’une concentration plus élevée de fer dans l’olivine indique généralement une moindre présence de diamants. Ainsi, les zones avec une concentration élevée de fer dans ce minéral sont pauvres en diamants.

De plus, l’étude a permis d’avoir une meilleure clarté sur le processus de métaformation, qui altère la composition des roches du manteau où les diamants se forment. Pour la formation de l’olivine riche en fer, des liquides chauds sont impliqués, ce qui provoque la possible désintégration des diamants dans ces zones. Cela a également permis de comprendre le parcours de la kimberlite à travers les profondeurs de la terre, montrant que les diamants ne survivent que si des méthodes qui pourraient les fondre ne sont pas utilisées auparavant.

« Notre étude montre que les diamants restent intacts uniquement lorsque les kimberlites entraînent des fragments du manteau sur leur chemin vers le haut qui n’ont pas interagi largement avec la fusion précédente » – Andrea Giuliani

Face à tout cela, l’entreprise De Beers, leader de l’industrie des diamants, a décidé d’adopter cette méthode d’analyse dans ses propres recherches afin de trouver des diamants plus facilement. Après tout, diverses méthodes de reproduction des diamants sont recherchées, notamment leur création à l’aide d’un accélérateur de particules, ce qui est très proche d’être réalisé.

