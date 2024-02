Le père de ChatGPT admet les risques de l’IA: « Je ne dors pas la nuit en raison de l’absence de règles »

Lors du World Governments Summit, Sam Altman a exprimé de vives préoccupations concernant le vide juridique encore présent concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle, qui risque de conduire à des « scénarios de fiction ».

Depuis que les intelligences artificielles génératives sont devenues du domaine public, un mot, presque automatiquement, surgit dans l’esprit de tous lorsqu’on parle d’IA : « règles ». Le vide juridique concernant l’utilisation et les limites de l’intelligence artificielle est désormais l’un des sujets en tête de liste des gouvernements du monde entier.

Actuellement, se rejoute au chœur des voix qui demandent plus de règles et de clarté concernant l’utilisation de l’intelligence, le créateur de ChatGPT, Sam Altman. Il semble paradoxal que l’un des gourous d’OpenAI soulève la question de la sécurité et de la nécessité de combler le vide réglementaire existant sur le sujet, ce qui montre parfaitement l’urgence du problème.

Qu’a dit Altman sur les risques de l’IA

L’occasion de le faire a été la deuxième journée du World Governments Summit à Dubaï, où Altman a clairement admis la nécessité de « définir ensemble un cadre réglementaire et les meilleures applications possibles pour les services d’IA ».

Le fondateur de ChatGPT a parlé d’un « vide » réglementaire qui doit être corrigé dès que possible. Sur la manière d’y parvenir, Altman a admis que « la seule solution est de procéder par expérimentation en analysant ce qui fonctionne et ce qui pourrait nuire » à l’humanité. Selon lui, cette tâche relève entièrement de la responsabilité des gouvernements, qui devront guider le monde dans « l’expérimentation de différents processus réglementaires » en travaillant ensemble vers un objectif commun.

Un potentiel énorme, mais aussi des « scénarios de fiction »

Dans son analyse lors du sommet, Altman a évoqué des « risques potentiels » face aux « avantages indéniables » dont l’ensemble de la communauté pourrait bénéficier.

Quels sont les risques ? Lorsqu’on lui a demandé « ce qui ne le laissait pas dormir la nuit », le super entrepreneur de 38 ans a parlé de « divers scénarios négatifs et de fiction ». Pourtant, malgré cela, Altman reste « optimiste » et pense que le pouvoir de l’IA sera de donner à tous « les mêmes immenses ressources disponibles chaque jour » et donc des « potentiels énormes » pour réaliser leurs projets et leurs rêves.