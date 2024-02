Les loups de Tchernobyl détiennent un puissant secret à l’intérieur: ils ont évolué contre le cancer

Une résistance puissante à la multiplication des cellules cancéreuses chez les loups pourrait être liée aux effets de la centrale nucléaire

Les loups vivant près de la centrale pourraient être capables de lutter contre le cancer

Les loups de Tchernobyl pourraient détenir les clés pour combattre le cancer. Il est vrai que nous avons fait d’incroyables avancées au cours des dernières années qui ont permis de lutter contre le cancer et de détruire 99% des cellules cancéreuses, mais cette nouvelle étude pourrait détenir la clé d’une résistance réelle contre ces maladies. Cela est en grande partie dû à une étude menée par une équipe de biologistes qui ont pu les étudier. Nous allons essayer d’élucider les raisons derrière toute cette histoire.

Les loups de la zone d’exclusion de Tchernobyl

Dans la zone d’exclusion de Tchernobyl (CEZ pour Chernobyl Exclusion Zone), un lieu marqué par la catastrophe nucléaire de 1986 et abandonné par les humains en raison de la radiation, la faune et plus précisément les loups ont connu une croissance remarquable. Cela est en grande partie dû à l’absence d’impact anthropique dans la région, ce qui en réalité un sanctuaire sûr pour eux, mais également en raison de facteurs tels que l’adaptation.

Une équipe de chercheurs a présenté lors de la Réunion Annuelle de la Société de Biologie Intégrative et Comparative à Seattle, Washington, une étude assez intéressante dirigée par le Dr Cara Love. Ils ont découvert que ces loups sont génétiquement très différents de leurs homologues en dehors de la zone d’exclusion, ayant développé des mutations protectrices qui leur offrent une résistance accrue au cancer, une adaptation étonnante à l’environnement hautement radioactif de la CEZ.

Cara Love, biologiste de l’évolution et écotoxicologue à l’Université de Princeton, a consacré une décennie de sa vie à l’étude de ces loups, en se concentrant sur la façon dont ils ont adapté leurs réponses biologiques à un environnement chargé de radiation. En 2014, Love et son équipe ont apporté une nouveauté à la méthodologie qu’ils utilisaient : ils ont prélevé des échantillons de sang et équipé les loups de colliers de suivi pour surveiller leurs mouvements et leur exposition à la radiation. Leurs découvertes ont révélé que, bien qu’ils soient exposés à des niveaux de radiation significativement élevés, les loups de Tchernobyl présentent des systèmes immunitaires altérés grâce à un changement de leur paradigme génétique.

« Nous avons des informations en temps réel et mesurons le niveau de radiation auquel sont exposés les loups » – Dr Cara Love

Ces découvertes nous offrent à nouveau un précieux éclairage sur la capacité d’adaptation de la faune sauvage dans des conditions extrêmes, mais elles pourraient également avoir des implications très importantes pour la santé humaine.

Si l’équipe identifie les mutations protectrices, elles pourraient être mieux adaptées et comprises afin de nous positionner favorablement dans la lutte contre le cancer. Cependant, les efforts de recherche sont actuellement complètement arrêtés en raison de deux facteurs inattendus : tout d’abord, la COVID-19, pandémie qui a considérablement réduit la recherche, et maintenant la guerre en Ukraine, qui empêche l’équipe de se rendre dans la CEZ pour poursuivre ses recherches.

« Notre priorité est que les personnes et les collaborateurs sur place soient aussi en sécurité que possible » – Dr Cara Love

