C’est ainsi que se déroulera l’extinction de la TNT : nous résolvons toutes les doutes

Pourquoi se produit-il? Comment cela vous affectera-t-il? Devez-vous acheter une nouvelle télévision? Voici tout ce que vous devez savoir

Ne vous inquiétez pas, il est très probable que votre téléviseur puisse capter la HD

Le 14 février prochain ne sera pas seulement la Saint-Valentin, mais aussi la date à laquelle aura lieu la fameuse extinction de la TNT. Si vous n’êtes pas sûr de ce qui va se passer, si vous aurez besoin d’acheter un téléviseur ou un adaptateur, ou si vous devrez réaccorder les chaînes, nous allons vous expliquer tout ce qu’il faut savoir sur cet événement imminent ; bien que nous vous prévenions déjà que cela vous affectera probablement moins que ce que vous pensez. Pour la rédaction de cet article, nous avons bénéficié de l’expertise de Borja Gil et Pablo Requejo, deux experts en la matière, de chez Samsung.

Qu’est-ce que l’extinction de la TNT?

La première chose à comprendre est que nous appelons « extinction » à cet événement comme si la visualisation des chaînes changeait subitement, mais ce n’est pas le cas. Ce sera une restructuration des chaînes, en cessant d’émettre celles qui diffusent en définition standard (SD). Seules celles qui émettent en haute définition (HD) ou en résolutions supérieures pourront être vues.

La majorité des personnes qui regardent la télévision en France le font en haute définition ou en résolutions supérieures. Par exemple, quand elles regardent La 1, elles regardent en réalité La 1 HD et non pas La 1, sa version en définition standard. Lorsqu’une chaîne, comme La 1, émet sur une fréquence en haute définition et sur une autre en définition standard, sur deux canaux différents, cela s’appelle le ‘simulcast’.

Comment l’extinction de la TNT vous affectera-t-elle?

Le ministère de la Transformation numérique affirme que plus de 98 % des téléviseurs en France peuvent capter les chaînes en HD. C’est précisément pourquoi, dans la plupart des cas, vous n’aurez qu’à réaccorder les chaînes ; même si vous avez déjà plusieurs chaînes réglées, comme La 1 HD, Antena 3 HD ou Telecinco HD. Celles-ci, sauf si elles changent de fréquence, ne subiront aucun changement. Cependant, nous vous conseillons de faire une opération de réaccordement conjointe de votre téléviseur pour vous assurer de ne perdre aucune chaîne.

Les principales interrogations se concentrent sur les chaînes qui ne diffusent qu’en SD, comme FDF ou Nova. La vérité est qu’elles commenceront à diffuser en HD, en faisant disparaître leur chaîne en SD et en créant une nouvelle en HD, car elles n’ont pas d’autre alternative. Celles qui diffusent en SD disparaîtront, elles n’ont pas besoin d’en créer une autre en HD dès le 14, mais cette date marque la fin pour celles en définition standard.

Mais, qu’advient-il si votre téléviseur est en SD? Dans ce cas, vous avez deux options: acheter un décodeur TNT HD ou un nouveau téléviseur. La première option est réalisable pour environ 35 euros; tandis que la seconde semble à première vue être un peu plus chère, mais vous gagnez à long terme.

Vaut-il la peine d’acheter un nouveau téléviseur?

Il n’est pas nécessaire d’acheter un téléviseur HD à plusieurs milliers d’euros, il en existe plusieurs disponibles pour moins de 1 000, voire 500 ou 300. Bien évidemment, le coût initial est plus élevé que celui d’un décodeur, mais gardez à l’esprit que ces appareils consomment moins que ceux sans HD, plus anciens et moins efficaces, ce qui implique une facture d’énergie plus élevée, sans parler de la qualité visuelle. Renouveler votre téléviseur est une bonne idée, même pour votre résidence secondaire. Les nouveaux modèles sont également plus écologiques.

Pourquoi l’extinction de la TNT se produit-elle?

Par ordre du gouvernement par le biais du décret royal 16/2023 du BOE. L’objectif d’éliminer les chaînes en SD est de libérer la bande 2,6 GHz pour étendre le déploiement de la 5G en France. Initialement, l’extinction était prévue pour le 1er janvier 2023, mais le délai a été prolongé d’un an pour une meilleure adaptation.

Les bandes et les fréquences sont comme des voies de circulation, si nous libérons une voie de circulation (les émissions en SD), nous aurons plus d’espace pour l’expansion de la 5G. Parallèlement, la qualité standard des chaînes sera également améliorée, toutes atteignant un minimum.

Quelle est l’étape suivante?

Il est très probable que le processus se répète avec des résolutions plus puissantes. Du HD, nous passerons au Full HD, une version intermédiaire, puis au 4K. On peut déjà regarder certaines chaînes de la RTVE en 4K depuis 2022, et bientôt toutes seront diffusées en 4K. Il est probable que nous mettrons de moins en moins de temps à passer à la qualité suivante, car la technologie évolue à un rythme exponentiel, devenant de plus en plus rapide.