Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que permet de faire AMD Ryzen AI

Nous vous expliquons ce qu’est AMD Ryzen AI et pourquoi cela peut être si important dans le futur

AMD Ryzen AI est le pari d’AMD pour les puces d’intelligence artificielle

Avec l’arrivée de ChatGPT-4 et de Gemini Ultra, nous avons trouvé des IA très puissantes qui ont changé le paradigme de ce qui existait en un peu plus d’un an. Rapidement, la technologie du marché a dû s’adapter aux besoins d’un monde technologique qui a changé pour toujours. C’est dans cet objectif qu’a émergé AMD Ryzen AI, une technologie présente dans les processeurs de la marque qui vise à changer définitivement la manière dont nous interagissons avec nos ordinateurs personnels.

C’est pourquoi, nous allons voir ce que c’est et quelles sont ses caractéristiques les plus intéressantes.

Qu’est-ce qu’AMD Ryzen AI exactement

AMD Ryzen AI est une technologie d’AMD présente dans ses processeurs de la gamme Ryzen, dans lesquels elle intègre des capacités d’intelligence artificielle, réalisant ainsi une prouesse, car ils sont les premiers à le faire. Cela servira à améliorer les performances des applications IA sur nos ordinateurs personnels et faciliter grandement notre vie en ce qui concerne l’expérience utilisateur.

Son concurrent direct, Intel, développe également le Intel Deep Learning Boost, son propre système pour aider l’IA à se développer de manière plus optimale, bien qu’il soit davantage axé sur son activité de serveurs.

Quelles sont les caractéristiques spécifiques de ces processeurs

AMD Ryzen AI vise à atteindre la suprématie en matière de processeurs grand public avec intelligence artificielle. C’est pourquoi les processeurs qui intègrent ces fonctionnalités incluent un certain nombre d’aspects très pertinents qui peuvent rendre notre avenir beaucoup plus confortable lorsque nous travaillons avec ce type de processeurs :

Étant donné qu’il s’agit d’un matériel dédié à l’IA, les tâches de ce type seront exécutées de manière plus efficace et efficiente, ce qui entraînera une amélioration notable des performances.

Dans ce sens, les performances multi-thread ont été améliorées jusqu’à 78% avec la nouvelle gamme Ryzen qui intègre AMD Ryzen AI.

Les tâches d’IA en temps réel ont été considérablement améliorées, comme la correction de l’arrière-plan ou toute autre question nécessitant une manipulation de l’IA en temps réel.

L’efficacité énergétique a été améliorée jusqu’à 50%, ce qui permet une meilleure autonomie de la batterie pour les processeurs mobiles et une consommation d’énergie réduite. N’oublions pas que l’IA consomme plus d’énergie que de nombreux secteurs critiques de l’industrie.

Avec toutes ces caractéristiques, on peut s’attendre à ce qu’AMD Ryzen AI puisse devenir un véritable concurrent dans le champ surpeuplé de l’intelligence artificielle.

Quelles sont les applications réelles d’AMD Ryzen AI

La première chose à noter lorsque l’on travaille avec des processeurs AMD Ryzen AI, c’est précisément que les tâches quotidiennes sont plus simples. L’IA améliore la qualité vidéo en temps réel ou cadre automatiquement des vidéos sans que nous nous en rendions compte, ce qui fait grimper notre qualité de vie à des niveaux inattendus, aussi bien dans des questions professionnelles que dans d’autres qui sont davantage liées à nos loisirs et à notre temps libre.

Dans le même sens, l’efficacité dans le travail collaboratif ou la gestion de l’IA est également décuplée, améliorant la productivité et rendant beaucoup plus intéressant l’acte d’écrire grâce à ce type de dispositifs.

L’IA peut également être appliquée aux jeux vidéo en allouant efficacement les charges de travail aux tâches qui nous intéressent le plus, et parmi elles, bien sûr, se trouvent le jeu et d’autres tâches multimédias. Cela inclut également la création de contenu, car l’IA peut également avoir des applications intéressantes dans ce domaine. Il n’est pas rare de trouver de l’IA pour les jeux vidéo, quelque chose que nous verrons croître au fil des années.

Quel est l’avenir de ce type de processeurs

AMD travaille avec force pour que l’IA ait l’impact qu’elle mérite dans ses activités. Ainsi, elle a l’intention de proposer ses puces avec IA dans toutes les gammes, aussi bien dans le secteur de l’entreprise que dans celui de la consommation grand public. Elle ne souhaite pas seulement renforcer notre créativité, mais aussi notre productivité lorsque nous sommes dans des environnements de travail. Ainsi, elle espère que ses puces pourront révolutionner à jamais les ordinateurs personnels du monde entier en rendant l’expérience numérique très positive.

L’IA est véritablement ambitieuse, c’est pourquoi AMD s’efforce de faire en sorte que toutes ses gammes soient dotées de processeurs d’intelligence artificielle. Cela leur permettrait d’être à la pointe de cette technologie et de renforcer les activités axées sur les modèles de langage et l’apprentissage automatique.

Pour le moment, il est difficile de dire si l’idée continuera de prospérer, car il y a actuellement un hiver de l’IA prévu, où les investissements vont commencer à diminuer. Néanmoins, cela reste un pari très intéressant pour ceux qui souhaitent utiliser l’une des technologies de pointe du moment.