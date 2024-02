Une foule enragée attaque un taxi autonome pour le mettre en feu : les vidéos

Depuis un certain temps, les résidents de San Francisco se plaignent des voitures autonomes qui circulent dans les rues, causant des embouteillages et des accidents. Un robotaxi a même renversé un cycliste.

Ce n’est pas la prise de la Bastille, et pourtant l’assaut contre le taxi sans conducteur Waymo de San Francisco a une certaine charge révolutionnaire. Il y a le feu, les bâtons, les vitres brisées et ceux qui encouragent l’assaut avec des cris. Il y a surtout la colère de ceux qui ne veulent pas de voitures autonomes dans les rues de la ville. À San Francisco, il est facile de trouver un taxi sans conducteur, les véhicules Cruise ont commencé à circuler depuis environ un an et sont gérés par General Motors et Waymo. L’entreprise a lancé des tests pour tester les voitures du futur, mais tout ne se passe pas comme prévu. Depuis le début des tests, plusieurs accidents ou ralentissements ont eu lieu. Les taxis, par exemple, sont entrés en collision avec un camion de pompiers, ont renversé un cycliste, tué un chien.