C’est la plus grande pépite d’or du monde : elle pèse comme un homme adulte

Son poids, de 72 kg, est dans la moyenne du poids d’un homme adulte

Actuellement, il n’y a que des répliques de celle-ci

En plein XXIe siècle, nous sommes toujours étonnés par les découvertes massives qui ont été faites dans le passé. Bien que de nos jours nous ayons les yeux fixés sur des astéroïdes d’une valeur de plusieurs milliards d’euros, nous trouvons encore les diamants les plus chers du monde, mais depuis le XIXe siècle, nous n’avons pas trouvé de pièce en or plus grande que le Welcome Stranger, une pépite d’environ 72 kilogrammes.

Une découverte surprenante au XIXe siècle

La découverte de la pépite connue sous le nom de Welcome Stranger est l’un des moments les plus curieux de l’histoire de la recherche de l’or. Trouvée le 5 février 1869 par John Deason et Richard Oats à Victoria, en Australie, cette pépite est la plus grande jamais enregistrée à ce jour, avec un poids de 72 kilogrammes et une longueur de 61 centimètres, selon la BBC.

Sa taille gigantesque faisait qu’elle ne rentrait pas sur la balance pour être pesée entièrement, elle a donc dû être fragmentée avant d’être documentée photographiquement. Bien que sa valeur fût immense, ceux qui ont participé à la découverte ont reçu moins de 10 000 livres sterling de l’époque pour elle, un montant modeste par rapport à sa valeur estimée actuelle d’environ 2,34 millions d’euros.

Le fait qu’elle se soit perdue à jamais sans que sa taille ne soit documentée est une tragédie. Mais au fil des ans, des répliques ont été créées pour s’adapter aux conditions de ce qu’elle aurait pu être.

Ceci est une réplique pour essayer de montrer à quoi aurait ressemblé la plus grande pépite d’or de l’histoire

D’autres énormes pépites

Alors que le Welcome Stranger n’existe plus sous sa forme originale, ayant été fondu en lingots d’or, la « Pepita Canaa » détient le titre de la plus grande pépite d’or encore visible. Découverte au Brésil en 1983, il s’agit d’une veine incroyablement lourde pesant rien de moins que 60 kilogrammes et se trouvant en exposition au Musée des Valeurs de la Banque Centrale à Brasilia. Quelque chose à remercier, car la conservation de ces monuments est généralement presque impossible, surtout si l’on considère qu’ils sont des métaux destinés à être transformés en lingots.

Quant à la pépite « Hand of Faith », elle joue également un rôle très intéressant dans les coulisses de cette histoire, étant la plus grande pépite trouvée avec un détecteur de métaux par Kevin Hillier en Australie en 1980, pesant 875 onces troy (environ 27,2 kilogrammes). Cette découverte a été vendue pour plus de 1,17 million d’euros et sert aujourd’hui de décoration pour un casino luxueux de Las Vegas.

La mesure de l’once troy, équivalente à 31,1 grammes, reste la norme pour peser les métaux précieux, ce qui souligne qu’il s’agit d’un type de métal unique et noble qui se distingue même dans sa mesure des autres.