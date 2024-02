L’acné pourrait être du passé : une bactérie reconfigurée pourrait éliminer les boutons

L’acné est un problème majeur pendant l’adolescence et la fin de l’adolescence

Pour beaucoup, cela a marqué leurs relations sociales dans leur jeunesse

L’acné est très courant, bien qu’il existe des cas extrêmes qui sont véritablement problématiques, beaucoup d’entre nous avons dû faire face à ce problème durant notre adolescence, notre jeunesse et même à l’âge adulte, ce qui est devenu très gênant et les traitements peuvent être assez invasifs, ne valant souvent pas la peine. Il existe même des applications destinées à cacher nos boutons sur les photos que nous prenons, car pour de nombreuses personnes, cela peut causer de graves problèmes d’estime de soi et affecter leurs relations sociales.

Notre peau est le fruit de millions d’années d’évolution et s’est adaptée, mais des problèmes ont également émergé qui nécessitent d’être résolus. Parmi eux, l’acné, mais pourquoi cela se produit-il?

Pourquoi l’acné se produit-il

L’acné est l’une des affections cutanées les plus courantes et son origine est bien connue, causée par l’obstruction des follicules pileux en raison de l’accumulation de cellules mortes et de sébum, provoquant une inflammation et l’apparition de boutons. Ces éruptions cutanées, de différents types : points noirs, points blancs ou inflammation directe à des endroits spécifiques du visage, peuvent causer des problèmes ultérieurs en laissant des marques chez les personnes qui les pressent ou parce qu’ils se percent seuls et ne guérissent pas correctement.

Afin de trouver des solutions efficaces, une équipe scientifique de l’Université Pompeu Fabra a publié un article prometteur dans la revue Nature, dirigé par Nastassia Knödlseder et María José Fábrega. Ils ont travaillé avec des bactéries naturelles de notre peau telles que Cutibacterium acnes dans le but de générer une protéine qui permet de lutter contre ce problème.

Une étude qui pourrait tout changer

Par le biais d’un processus d’ingénierie bactérienne, ils ont transformé Cutibacterium acnes afin qu’elle soit capable de produire la protéine NGAL, qui joue un rôle crucial dans la réduction de la production de sébum, un facteur déterminant dans la formation de l’acné. Cela promet une solution au problème, car cela intervient directement dans le processus biologique de formation de l’acné, sans avoir besoin d’appliquer des produits sur la peau ou de prendre des médicaments par voie orale. Selon les mots de Nastassia Knödlseder :

Nous avons conçu une bactérie qui vit sur la peau et produit ce dont notre peau a besoin.

Les premiers essais de cette technologie, réalisés à la fois sur des souris et sur des cultures de cellules de peau humaine, ont montré des résultats prometteurs. Cependant, étant donné la différence notable entre la peau des souris et celle des humains, ces résultats sont préliminaires et non concluants. C’est pourquoi des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si ce traitement est efficace. Pour cela, ils commenceront à étudier des modèles de peau humaine en 3D.

Ainsi, un chemin assez intéressant est tracé en ce qui concerne la recherche en génie microbien, quelque chose qui était jusqu’à présent propre aux meilleures histoires de science-fiction.