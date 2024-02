Actuellement un désert, mais cela n’a pas toujours été le cas : le Sahara aurait pu être très différent

Le désert du Sahara occupe environ 25% de l’étendue de l’Afrique

À un moment donné, il était riche en faune et en flore

Nous avons tendance à penser, à tort, que certains endroits de la planète ont toujours été ainsi. Cependant, au fil des millénaires, nous constatons que les déserts qui sont désormais des mers pour l’énergie photovoltaïque ont peut-être eu un paysage très différent de ce que nous imaginons. D’autres, de par leurs caractéristiques physiques, sont dans cet état depuis des millions d’années et sont des zones d’activité météorique intense. Mais le plus grand désert du monde n’a pas toujours été ainsi, car il était rempli de vie végétale, animale et de cours d’eau.

Le Sahara était très différent dans le passé

Selon un long article de The Conversation, on estime que le processus de désertification du Sahara a commencé il y a environ 6 000 ans. En se basant sur le travail d’archéologues et de préhistoriens, on a découvert au cours des 170 dernières années des dizaines de peintures rupestres représentant une région très différente de celle que nous, les humains modernes, avons connue.

Il y avait des sources d’eau stables, des prairies, des savanes, de la mégafaune comme les rhinocéros et les éléphants. En bref, un paysage similaire à celui d’autres plaines africaines.

Les cycles de la Terre ont été les principaux responsables de la désertification du Sahara. Ainsi, des questions telles que l’obliquité et la précession axiale, ainsi que l’excentricité orbitale, ont fait en sorte qu’il était autrefois un paradis avec des conditions parfaites pour le développement de toutes sortes d’animaux, y compris les humains.

Le Sahara devait donc avoir des conditions climatiques beaucoup plus favorables à la vie. On parle de températures moyennes de 20 ºC, ainsi que de précipitations annuelles bien plus élevées que les presque nulles que nous observons aujourd’hui, soit 150 mm et une moyenne de 30ºC.

Depuis le XIXe siècle, on pense que le désert du Sahara devait avoir une époque très différente de celle que nous vivons aujourd’hui.

Des peintures rupestres ont été découvertes dans des endroits représentant la faune et la flore locales, ainsi que des sources d’eau.

Des éléphants, des girafes, des rhinocéros et d’autres animaux gigantesques propres au continent y vivaient.

Nous parlons d’une période remontant à 6 000 ans.

Cependant, sa position sur la planète Terre a entraîné cette dégradation progressive jusqu’à sa désertification.

Cela démontre quelque chose de très intéressant, à savoir que ce n’est pas seulement l’effet anthropique qui modifie le paysage. Nous avons généralement tendance à ne pas voir au-delà de nos propres impressions et nous nous trompons en pensant que les grands changements sont toujours de notre faute. Bien que l’homme joue maintenant un rôle fondamental dans l’influence sur le paysage, des changements climatiques tels que de petites périodes glaciaires ou des ères glaciaires complètes se sont déjà produits dans le passé.