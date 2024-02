Plus de 2 000 ans plus tard, le ciment romain continue d’être supérieur au nôtre : maintenant nous savons pourquoi

Une équipe scientifique a approfondi la composition du ciment et du mortier romain pour en apprendre davantage et essayer de le reproduire aujourd’hui.

Une équipe de chercheurs a découvert la véritable raison de ce problème.

Le ciment et le béton sont des éléments de construction qui ont considérablement amélioré la qualité des constructions. Cependant, ils sont très polluants. Il est vrai que des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine, en créant des bétons capables de stocker l’énergie, mais leur fabrication en masse reste un défi aujourd’hui en raison de son importance.

Une avancée intéressante

Le ciment est un composant essentiel dans la construction moderne, l’Ordinary Portland Cement (OPC) étant le plus utilisé aujourd’hui. Cependant, sa fabrication constitue un défi environnemental remarquable, contribuant à environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui souligne la nécessité de rechercher des alternatives plus durables et plus durables, incitant les experts à regarder vers le passé. Étant donné que les Romains ont créé des matériaux supposément impossibles, un nouvel article de l’équipe de Linda Seymour pour la revue Science tente de percer tous les mystères de ce matériau.

En revanche, le mortier et le ciment utilisés dans l’ancienne Rome se sont révélés exceptionnellement durables et durables. Les constructeurs romains utilisaient des mortiers hydrauliques enrichis en chaux et en cendre volcanique, une pratique qui leur permettait d’obtenir un matériau capable de résister au passage des siècles avec une efficacité que nous n’avons malheureusement pas réussi à reproduire aujourd’hui. Ce ciment ancien était non seulement plus durable, mais possédait également la capacité notable de « se réparer » lui-même. Les agrégats volcaniques présents dans le ciment romain favorisaient la formation de cristaux qui remplissaient les fissures pouvant apparaître avec le temps, améliorant ainsi sa durabilité.

Ce mécanisme d’auto-réparation était renforcé par la présence de sources de calcium dans le mortier, qui étaient essentielles au processus. Cette caractéristique réduisait non seulement le besoin d’entretien et de réparation, mais prolongeait également la durée de vie des constructions romaines, dont beaucoup sont encore debout aujourd’hui en tant que témoins de leur efficacité et de leur durabilité.

Dans tout cela, nous ne pouvons pas non plus ignorer l’importance du travail exceptionnel des experts lors de la restauration de ces constructions. Mais il est vrai qu’elles ont été beaucoup mieux préservées que d’autres constructions contemporaines avec d’autres éléments de construction, marquant ainsi définitivement la voie de l’efficacité romaine dans la construction de bâtiments et d’infrastructures. Nous ne pouvons pas oublier qu’ils se distinguaient également par leur incroyable capacité à créer des routes romaines sans nécessité de liant ou l’aqueduc de Ségovie construit pierre par pierre.

En résumé, voici les points clés :