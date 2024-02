Une entreprise minière découvre l’un des plus grands gisements de cuivre du monde : il est de grande qualité

L’entreprise serait soutenue par le magnat milliardaire Bill Gates et aurait découvert le plus grand gisement en un siècle

Actuellement, le cuivre est l’un des minéraux les plus rares | Image : Tom Fisk

KoBold Metals, une entreprise soutenue financièrement par des milliardaires reconnus tels que Bill Gates et Jeff Bezos, a réalisé une avancée majeure dans l’industrie minière en découvrant un important gisement de cuivre en Zambie. La découverte a eu lieu en Afrique et est assez prometteuse, car il s’agit d’un métal qui était jusqu’à présent très rare. En effet, la rareté est l’une des grandes problématiques de notre époque concernant les matières premières très précieuses. C’est pourquoi nous allons voir ce que cette importante mine de cuivre peut offrir au monde.

Une découverte surprenante et très prometteuse pour l’avenir

Cette découverte est particulièrement remarquable car la demande de cuivre a largement dépassé l’offre disponible, faisant de ce métal une ressource rare face aux besoins croissants de son utilisation dans la technologie et d’autres applications industrielles. Autrefois, ce métal était omniprésent et il a été essentiel dans le développement humain au cours des derniers millénaires du Néolithique. Maintenant, son utilisation est bien plus avancée que pour les produits de luxe et les petits outils, mais il se fait de plus en plus rare.

L’importance de cette découverte réside non seulement dans la quantité de cuivre trouvée, mais aussi dans sa qualité. On considère que le gisement zambien pourrait avoir le cuivre de la plus haute qualité au monde, ce qui est une nouvelle prometteuse pour l’approvisionnement mondial en cuivre et en tant que l’un des principaux dépôts découverts au cours du dernier siècle. L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le processus d’exploration a été primordiale pour cette découverte, soulignant le potentiel des technologies avancées pour révolutionner la recherche de ressources naturelles.

En plus de son travail en Zambie, KoBold Metals travaille également à la recherche de gisements de cobalt, de lithium et de nickel. Qu’ont tous ces métaux en commun ? Très simplement, ils sont tous utilisés dans l’industrie technologique, ce qui fait de cette société minière l’un des principaux paris des grands entrepreneurs technologiques pour faire face à la pénurie de matériaux.

Bien que l’exploitation du gisement récemment découvert en Zambie ne commencera pas immédiatement, la production devrait commencer dans environ dix ans. Après tout, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il est clair que c’est un processus très prometteur. Cependant, connaissant le parcours des sociétés minières en Afrique, on peut maintenant se demander quel impact cela aura pour la Zambie, ainsi que sur les conditions de travail des employés qui seront impliqués dans le processus de production de la mine.

Elle est soutenue par les principaux magnats technologiques mondiaux

Il n’est pas surprenant que les principaux intéressés à mener ce type de projets soient les magnats du monde de la technologie. Après tout, la pénurie de matières premières a été l’un des principaux problèmes de ces entreprises pour atteindre des prix de marché compétitifs. De plus, certains, comme Bill Gates, ont l’habitude de financer des entreprises technologiques vraiment surprenantes, comme celles qui reconfigurent les moustiques pour lutter contre certaines maladies.

Pour sa part, Jeff Bezos a mené une incursion plus prudente dans le domaine de l’IA, mais pas dans celui de la robotique, mais cela ne signifie pas qu’on peut exclure sa vision future en matière d’investissement dans des technologies qui l’intéressent. De plus, il essaie récemment de prédire quelles entreprises disparaitront en raison de l’influence de l’intelligence artificielle.

En résumé