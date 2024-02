Je pensais que cela ne valait pas la peine de dépenser 1000 euros pour un robot aspirateur. Jusqu’à ce que j’essaie le Dreame L10S Pro Ultra

Nous avons testé l’un des robots aspirateurs les plus avancés du marché. Voici notre avis sur le Dreame L10s Pro Ultra Heat

Le Dreame L10s Pro Ultra Heat est disponible en couleur blanc élégant avec des détails en champagne / Image de AndroAall

Au cours des dernières semaines, j’ai testé le Dreame L10s Pro Ultra Heat, le dernier modèle de robot aspirateur autonome lancé par la société chinoise et basé sur le Dreame L10s Ultra que nous avons déjà testé il y a quelques mois. Il s’agit d’un modèle plus avancé, qui introduit des changements apparemment subtils mais importants, et qui élève l’expérience de nettoyage à un niveau supérieur. A tel point qu’il a trouvé sa place chez moi, une place que je crains aucun autre robot aspirateur ne pourra occuper pendant longtemps, très longtemps.

En effet, Dreame a décidé de conserver tout ce qui rendait déjà spécial les modèles précédents de la série L10, et de construire sur cette base de nouvelles fonctions ajoutées qui apportent réellement une valeur ajoutée, y compris le nouveau système de serpillères extensibles, une puissance d’aspiration accrue, une plus grande capacité de réservoir et bien plus encore.

Dans cette analyse approfondie, nous passerons en revue toutes ses caractéristiques.

+ Avantages

Le design et le format de la base ont été améliorés

Système de nettoyage efficace

Facile à monter et à nettoyer

La navigation LiDAR est précise et fiable

Réservoir d’eau de grande capacité

– Inconvénients

Ne convient pas aux petits espaces

Prix du Dreame L10s Pro Ultra et où l’acheter

Fiche technique des caractéristiques

Le Dreame L10s Pro Ultra est désormais disponible en France. Il est disponible sur Amazon au prix de 999,99 euros. La marque propose également d’acheter le kit de connexion d’eau pour le remplissage et la vidange automatique des réservoirs, au prix de 199 euros.

Achetez le Dreame L10s Pro Ultra

Les personnes qui décident d’acheter le robot recevront en cadeau une brosse TriCut d’une valeur de 49 euros, qui peut être utilisée en remplacement du rouleau principal et qui convient parfaitement à ceux qui ont des animaux de compagnie à la maison, car elle est équipée d’une technologie capable de broyer les poils et de prévenir les enchevêtrements.

Fiche technique des caractéristiques

Dreame L10s Pro Ultra Caractéristiques Dimensions Robot: 350 x 350 x 97 mm, 4,1 kilogrammes Base:456,7 x 340 x 590,5 mm, 9,2 kilogrammes Puissance d’aspiration 7000 Pa Type de serpillère Serpillère double et extensible Hauteur de la serpillère Oui, jusqu’à 10,5 millimètres Capacité du sac à poussière 3,2 litres Capacité du réservoir d’eau propre/usée 4,5/4 litres Système d’auto-vidage Oui Batterie 5200 mAh

Jusqu’à 220 minutes d’aspiration en mode silencieux Autres Navigation LiDAR, fonction caméra de surveillance, reconnaissance intelligente de jusqu’à 55 objets, support pour kit de connexion d’eau pour la vidange et le remplissage automatiques, système de séchage des serpillères avec de l’air chaud Connectivité Wi-Fi 2,4 GHz, connexion avec l’application (Dreame Home et Xiaomi Home)

Un design élégant, raffiné et intuitif

Commençons par parler de tout ce que nous trouvons en recevant le (énorme) colis du Dreame L10s Pro Ultra. Tout est bien rangé et accessible pour permettre le montage du robot par une seule personne sans trop d’effort.

Tout d’abord, nous avons la boîte de l’aspirateur robot lui-même, qui n’est pas très différente des modèles précédents de Dreame. Il a un format circulaire avec un diamètre de 35 centimètres et une épaisseur de 9,7 centimètres (ce que vous devez prendre en compte si vous voulez que le robot puisse passer sous vos meubles).

Le robot lui-même est de couleur blanche avec une finition brillante, qui se marie parfaitement avec les détails couleur champagne ajoutés par Dreame à cette édition de son robot. L’esthétique, aussi bien de la base de vidange automatique et de remplissage que du robot lui-même, est incroyablement simple, élégante et pas du tout surchargée. Il se fond bien dans n’importe quel endroit de la maison.

Les deux serpillères circulaires se fixent magnétiquement à la partie inférieure, où l’on trouve également les deux grandes roues liées au système de suspension. Sur les côtés, on trouve les différents capteurs utilisés pour la navigation, ainsi que le pare-chocs incurvé anti-collision.

En plus du robot, une deuxième boîte comprend tous les accessoires dont nous aurons besoin pour le premier montage, y compris le câble de charge, deux sacs de rangement de la poussière (dont l’un est déjà installé dans la base), une brosse principale, deux serpillères circulaires, un flacon de détergent, le manuel de démarrage rapide et un accessoire avec une brosse et une lame qui sert à entretenir l’aspirateur lorsque cela est nécessaire, en éliminant l’excès de saleté et en coupant les poils susceptibles de s’emmêler.

La base de charge et de vidange automatique a des dimensions qui, bien qu’elles soient plus compactes que celles de certains de ses concurrents directs, peuvent être un peu grandes si vous voulez placer le robot dans un petit appartement.

La base elle-même n’est pas très différente de celle que nous avons déjà vue sur les Dreame L10 Ultra et L10s Ultra : elle est de couleur blanche avec une finition mate et, dans ce cas, le cache avant qui permet d’accéder au sac à poussière conserve la couleur champagne que nous avons déjà vue sur le robot. En haut, se trouve le couvercle qui permet d’accéder aux réservoirs d’eau propre et usée, facilement amovibles grâce à la poignée intégrée sur le dessus. Tous deux, d’ailleurs, ont augmenté leur capacité pour atteindre respectivement 4,5 et 4 litres.

Un détail que j’ai particulièrement aimé sur ce robot est la nouvelle position du réservoir de détergent. Alors que dans le modèle précédent, il était situé en haut, entre les deux réservoirs d’eau, il est maintenant caché derrière le couvercle central, beaucoup plus accessible. De plus, il peut être rempli avec le produit de nettoyage original de Dreame ou d’autres produits destinés à être utilisés avec des robots aspirateurs de ce type.

Nettoyage autonome. Vraiment

Un système de navigation LIDAR que la marque a baptisé « Pathfinder » est chargé de permettre au robot de déterminer par où il doit se déplacer lors des cycles de nettoyage. Après avoir effectué le premier « tour de reconnaissance » autour de la maison (ce qui se fait assez rapidement, soit dit en passant), il sera prêt à commencer le nettoyage.

C’est à ce moment-là que le Dreame L10s Pro Ultra démontre de quoi il est capable grâce à son système d’aspiration d’une puissance allant jusqu’à 7000 Pa, ses serpillères extensibles et son système de navigation avancé.

Même si la puissance d’aspiration maximale n’est activée que lorsque le mode de nettoyage « Turbo » est utilisé, il est possible d’obtenir une efficacité de nettoyage même avec des niveaux de puissance inférieurs. Ainsi, le meilleur équilibre entre nettoyage et bruit est obtenu, car en utilisant le mode le plus puissant, le bruit généré par l’aspirateur peut devenir gênant.

Les serpillères circulaires méritent une mention spéciale. Leur nouveauté la plus importante réside dans leur capacité à « se déplacer » de leur position pour étendre leur portée et atteindre les recoins les plus difficiles. C’est sans aucun doute l’une des fonctionnalités les plus intéressantes du robot, et j’espère que de plus en plus de fabricants décideront de suivre l’exemple de Dreame dans ce domaine.

Leur fonctionnement est incroyablement précis : lorsque le robot passe près d’un mur ou d’un meuble, il déploie la serpillère correspondante pour atteindre le bord et ne laisser aucun coin. Cela est possible grâce au système de navigation basé sur le LiDAR, qui, entre autres choses, est capable d’identifier les obstacles et de les afficher ultérieurement dans l’application Dreame Home, afin que l’utilisateur puisse savoir avec quels objets le robot a été confronté lors de sa tâche de nettoyage.

Les serpillères sont également équipées d’un système d’élévation, qui a été amélioré par rapport au système intégré dans la version précédente. Maintenant, les serpillères peuvent être relevées plus haut (jusqu’à 10,5 millimètres) pour éviter de toucher les surfaces qui ne doivent pas être mouillées, comme les tapis. Ce processus est automatique, grâce au système de détection de tapis intégré à l’appareil.

Mais le meilleur de cet aspirateur est sans aucun doute son autonomie. Contrairement à d’autres robots aspirateurs, l’entretien nécessaire au Dreame L10s Pro Ultra est minimal. Le sac à poussière, d’une capacité de 3,2 litres, garantit jusqu’à 75 jours de nettoyage sans remplacement. Et grâce à la plus grande capacité de ses réservoirs d’eau, le processus de remplissage/vidange ne doit être effectué qu’une fois par semaine.

Le réservoir de détergent fonctionne également de manière autonome, en mélangeant le produit avec l’eau propre lorsque c’est nécessaire.

Tout cela fait du Dreame L10s Ultra un véritable robot aspirateur autonome, que l’on peut oublier pendant des jours et laisser faire son travail sans pratiquement aucune intervention de l’utilisateur.

Une autre nouveauté intéressante réside justement dans le système de nettoyage des serpillères. Lorsque le robot a terminé une tâche de nettoyage, il retourne automatiquement à la base et procède au nettoyage des serpillères circulaires à l’eau chaude à 58 degrés, éliminant efficacement les résidus de saleté. Après cela, la base sèche les serpillères avec un flux d’air chaud à 45 degrés qui dure quelques minutes après le lavage des serpillères, jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches.

Un logiciel rempli de possibilités

Pour tirer le meilleur parti des capacités du Dreame L10s Pro Ultra, il faudra télécharger l’application Dreame Home, qui permet d’associer le robot à votre smartphone et d’accéder à toutes ses fonctionnalités.

On y trouve des outils de base tels que les réglages de nettoyage, la programmation des tâches, la visualisation et la gestion des cartes, et bien plus encore. Mais il y a aussi d’autres fonctionnalités plus intéressantes et moins courantes.

L’une d’entre elles est la visualisation en temps réel via la caméra, qui transforme le Dreame L10s Pro Ultra en une caméra de surveillance sur roues contrôlable via votre smartphone. Cette caméra est également utilisée pour capturer des images des obstacles que le robot a rencontrés sur son chemin pendant le nettoyage de la maison.

Il est également possible de définir différents préréglages de nettoyage, en sélectionnant différents paramètres de puissance de nettoyage, d’ordre d’aspiration et de serpillère, ou d’ordre de nettoyage, entre autres choses. Il est même possible de configurer le type de sol de chaque pièce pour s’assurer que le robot suit le chemin le plus approprié.

Et oui, le Dreame L10s Pro Ultra est également compatible avec Amazon Alexa et Google Home, ce qui permet de contrôler le robot par la voix ou via les applications de gestion de la maison connectée les plus populaires.

Le Dreame L10s Pro Ultra en vaut-il la peine ?

Très peu de robots aspirateurs offrent autant de fonctionnalités que le Dreame L10s Pro Ultra. Et plus important encore : très peu réussissent à se démarquer dans tous ces aspects. Ceux qui y parviennent coûtent plusieurs centaines d’euros de plus que ce produit.

999 euros peut sembler un coût élevé pour un produit de ce type, surtout lorsqu’il existe sur le marché des modèles qui ne dépassent guère les 200 euros. Mais il faut comprendre que l’expérience offerte par le Dreame L10s Pro Ultra est à des années-lumière de celle offerte par ce type de produits moins chers. L’efficacité de son système de nettoyage, la précision avec laquelle il se déplace dans la maison ou les dizaines de fonctionnalités ajoutées sont les grands atouts de ce produit, mais son autonomie est la cerise sur le gâteau : cette capacité à maintenir la maison propre sans que vous ayez à faire pratiquement rien, ça n’a pas de prix.