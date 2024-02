Nouveaux problèmes pour les Boeing 737, suspension de la production de 50 avions à cause d’un défaut de fabrication

C’est le PDG de la compagnie aérienne, Stan Deal, qui l’a annoncé, expliquant que l’anomalie avait été signalée par un employé d’un fournisseur externe sur environ 50 avions qui ne sont pas encore en circulation.

Moins d’un mois après l’accident en vol impliquant un Boeing 737 Max 9 d’Alaska Airlines – heureusement sans blessés – qui a contraint la compagnie aérienne à suspendre temporairement l’utilisation des 65 avions Boeing 737 Max 9, soit environ un cinquième de sa flotte, Boeing doit faire face à un nouvel arrêt de production en raison d’un nouveau problème de conception.

Comme l’a annoncé le PDG de la compagnie américaine, Stan Deal, dans une note officielle à tous les employés, cette fois-ci, l’anomalie a été découverte lors d’une révision interne par un fournisseur et concerne 50 avions 737 en cours de traitement et donc pas encore livrés. Plus précisément, l’erreur à corriger consisterait en « deux trous qui pourraient ne pas avoir été exécutés exactement selon nos exigences », a expliqué Deal dans la note, précisant cependant que « cette condition potentielle ne représente pas un problème de sécurité de vol immédiat et que tous les 737 peuvent continuer à fonctionner en toute sécurité ».

Quelle est l’erreur constatée dans les Boeing 737

Après la publication de la note, dans laquelle le PDG de Boeing a annoncé que l’erreur de production avait été identifiée et signalée par un employé d’un fournisseur non spécifié, un porte-parole de Spirit AeroSystems, l’entreprise qui produit les fuselages, les nacelles et les supports pour les avions Boeing, a confirmé que le problème avait été identifié par un de leurs employés sur les 50 appareils en production.

« Bien que ce problème puisse retarder certaines livraisons de 737 à court terme, c’est la seule voie possible pour respecter notre engagement de livrer des avions toujours parfaits », déclare la note de la compagnie. Pendant cette période d’arrêt, la compagnie a annoncé que les avions concernés feront l’objet de nouvelles inspections et, si nécessaire, de retouches supplémentaires.

Plus de contrôles après l’incident du 5 janvier

Ce n’est pas une période facile pour la compagnie aérienne, qui il y a à peine un mois, le 5 janvier 2024, a dû faire face à un accident en vol impliquant un Boeing 737 Max 9 appartenant à Alaska Airlines. Le vol en question a dû effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Portland, en Oregon, après qu’une fenêtre et une partie du fuselage ont explosé peu de temps après le décollage, créant un trou qui a provoqué la dépressurisation de la cabine.

Heureusement, l’atterrissage d’urgence s’est bien passé, sauvant les 171 passagers et les six membres d’équipage, mais l’accident a contraint la compagnie aérienne à suspendre les 65 avions Boeing 737 Max 9 pour les contrôles nécessaires. Tout en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une mesure préventive, le PDG d’Alaska Airlines, Ben Minicucci, avait également annoncé l’arrêt des avions concernés jusqu’à ce que toutes les procédures de maintenance et de sécurité soient terminées.