Réalité augmentée vs virtuelle : en quoi diffèrent-elles

Nous allons vous montrer comment distinguer la réalité augmentée et la réalité virtuelle

Lunettes Apple Vision Pro

Confondez-vous la réalité augmentée et la réalité virtuelle? Elles ne sont pas identiques, bien qu’il soit difficile de les distinguer. Nous vous expliquerons ce que chacune représente, en quoi elles diffèrent et nous donnerons des exemples pour vous aider à les reconnaître. Ces technologies joueront un rôle clé dans les années à venir, tant du point de vue fonctionnel qu’en matière de divertissement. Apprenez à les distinguer.

L’une modifie la réalité tandis que l’autre la remplace

La réalité augmentée modifie ce que nous voyons, mais ne la change pas complètement. À travers un dispositif tel que des lunettes ou notre téléphone portable, nous continuons de percevoir la réalité, mais avec des modifications. Celles-ci peuvent prendre différentes formes, telles que des informations, des chiffres, des animations, des personnages, etc. L’idée de base est de préserver la réalité telle que nous la voyons sans appareils, mais en y ajoutant des éléments supplémentaires.

Un bon exemple de cela est Pokemon Go. Ce jeu emblématique vous montre le monde à travers la caméra de votre téléphone portable, tel qu’il est, mais inclut également des Pokémon et d’autres éléments de la saga, tels que les Pokéballs, ainsi que les boutons intégrés propres au jeu, tels que les menus. Un autre excellent exemple sont les applications permettant d’obtenir des informations sur la surface d’un objet réel.

D’un autre côté, la réalité virtuelle vous transporte vers une réalité complètement distincte de celle dans laquelle vous vous trouvez. Elle est principalement associée à des lunettes de vision, grâce auxquelles, par exemple, nous pouvons nous retrouver sur une montagne russe sans que notre chambre (ou lieu où nous nous trouvons) n’apparaisse.

L’exemple de la montagne russe que nous avons mentionné précédemment fait référence à VR Roller Coaster, l’un des 10 jeux de réalité virtuelle pour Android que nous vous recommandons d’essayer. Cela s’applique également aux films en 3D, comme ceux que les utilisateurs d’Apple Vision Pro pourront apprécier.

Et la réalité mixte?

La réalité mixte est un concept intermédiaire, mais qui est plus proche de la réalité augmentée; en réalité, il existe une fine frontière entre elles. La différence entre la réalité augmentée et la réalité mixte réside dans le fait que cette dernière intègre l’environnement, étant capable d’identifier les structures, les murs et de superposer des éléments de manière cohérente.

La plupart du temps, la réalité augmentée n’est pas capable de le faire, car elle ne peut pas distinguer où se trouve un mur ou identifier des éléments, à moins que nous ne marquions les distances. La réalité mixte en est capable; c’est pourquoi on peut la considérer comme une évolution de la réalité augmentée. Les Apple Vision Pro font partie de cette catégorie, bien qu’elles soient capables d’agir en réalité virtuelle.