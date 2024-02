Ce pays pourrait courir le risque de se diviser en deux: les plaques tectoniques en sont responsables

Bien que le mouvement soit imperceptible pour tout être vivant, il est en réalité relativement rapide du point de vue géologique

Il ne s’agirait pas d’un mouvement rapide et traumatique

La géologie nous présente des connaissances assez ignorées par le commun des mortels. Elle étudie des mouvements aussi étendus dans le temps que la croissance continue d’une superstructure depuis le Crétacé. Bien que cette fois-ci, nous parlions du domaine géographique d’un pays qui pourrait se diviser en deux, il est vrai qu’il faudrait encore des millions d’années pour cela, mais il est clair que cela nous permet de mieux comprendre un endroit géographiquement incroyable comme c’est le cas de l’Inde.

En réalité, il est possible que l’être humain n’habite même plus sur Terre quand cela se produirait. Cependant, c’est assez intéressant si l’on considère que les géologues étudient des mouvements de millions d’années, ce qui nous permettra certainement de mieux comprendre le comportement de notre planète.

Une théorie inattendue

Une récente étude, qui n’a pas encore été examinée par des pairs mais qui peut être consultée dans ESSO Open Archive, présente la possibilité incroyable que la plaque continentale indienne soit en train de se diviser en deux. Mais attention, ce n’est pas la division classique comme celle que connaît l’Afrique. Au contraire, l’Inde pourrait être en train d’expérimenter une division horizontale en entrant en collision avec l’Eurasie, ce qui aboutirait à deux couches d’une épaisseur d’environ 100 kilomètres.

Pour ce faire, la chaîne de montagnes de l’Himalaya et le plateau tibétain ont été étudiés. Là-bas, malgré leur importance dans les domaines d’étude de la géologie, de nombreux secrets sur le développement du territoire sur lequel vivent des milliards de personnes sont encore préservés. Il est universellement accepté qu’il existe un mouvement de la plaque indienne de 1 à 2 millimètres par an, qui est à l’origine des gigantesques montagnes les plus hautes du monde qui se trouvent dans cette région. Cependant, à partir de ce point, il existe trois théories.

La première suggère que la flottabilité de la plaque indienne l’empêche de s’enfoncer dans le manteau, la faisant plutôt glisser sous la plaque eurasienne et formant ainsi le relief du Tibet. Une autre hypothèse propose que la plaque indienne se plie sous la pression. Comme le souligne IFLScience, c’est un effet très similaire à celui d’une feuille de papier qui se froisse et ne s’adapte plus à sa place.

La plaque indienne se déplace de 1 à 2 millimètres par an

Maintenant, la troisième théorie est nouvelle et présentée dans l’article précédemment écrit. Ainsi, selon l’approche présentée à l’Union géophysique américaine mais qui n’a pas encore fait l’objet d’un test par des pairs, un processus de « délamination » serait en cours. Dans ce cadre, la couche supérieure de la plaque se détacherait, contribuant à l’élévation du Tibet, tandis que la partie inférieure plus dense plongerait dans le manteau. Ce qui expliquerait pourquoi le plateau tibétain est si élevé.

Malheureusement, il est impossible de creuser jusqu’à une profondeur de 100 kilomètres pour confirmer directement cette théorie, ce qui amène les scientifiques à fonder leurs conclusions sur des preuves indirectes. L’une d’entre elles vient de l’analyse de l’hélium dans les sources tibétaines. Les schémas de distribution de l’hélium-3 et de l’hélium-4 suggèrent une proximité du manteau à la surface dans certaines régions du Tibet.

Ainsi, une nouvelle voie s’ouvre pour la compréhension du fonctionnement des plaques continentales. Cependant, comme le souligne Urban Techno, bien qu’il existe la possibilité que lentement le sous-continent se divise, c’est un processus qui prendra beaucoup d’années.