Le temps que tes enfants passent devant un écran peut leur causer des problèmes : voici les conséquences

Toujours être devant les écrans peut avoir des conséquences à long terme, cette étude le confirme

Cependant, le risque direct d’être devant l’écran s’est réduit | Image DALL-E

Beaucoup de passionnés de technologie ont vécu des expériences similaires lorsqu’ils étaient petits et qu’ils montraient une préférence pour les écrans. Normalement, il y avait une certaine réticence à cela par peur que nous ayons des problèmes de vision à long terme ou des problèmes similaires. L’arrivée d’écrans plats qui ne projetaient pas directement de rayonnement sur nos yeux, comme c’est le cas des écrans OLED ou AMOLED, a clairement amélioré notre capacité à regarder des écrans pendant de longues heures sans problèmes. Cependant, l’addiction aux écrans ne se limite pas à cela, de plus en plus de jeunes sont accros dans les foyers espagnols.

Maintenant, une étude aux États-Unis approfondit les problèmes que pourrait poser le fait de laisser un enfant devant un écran trop tôt, en particulier en lui donnant des écrans dès les premières étapes de sa vie. Dans ce sens, des problèmes peuvent survenir lors de la réalisation d’un bon traitement sensoriel.

Un problème croissant

Généralement, les parents utilisent les écrans pour distraire les enfants et pouvoir se consacrer à d’autres tâches, telles que les tâches ménagères ou simplement se reposer un moment. Ce n’est pas quelque chose de négatif, en réalité les écrans peuvent aider à la formation de nos enfants sans problèmes. Le problème est que s’il n’est pas fait avec modération, cela pourrait être critique pour les enfants et présenter de graves risques. Parmi eux, le fait évident qu’ils négligent les activités physiques, mais il y a d’autres risques très dangereux pour la formation émotionnelle des jeunes et le développement de compétences critiques pour leur avenir.

Maintenant, il semble qu’une nouvelle étude publiée dans JAMA Pediatrics par une équipe de différentes universités et centres médicaux des États-Unis détienne la clé de cela. Ainsi, selon l’article, le temps passé devant un écran par les bébés et les jeunes enfants est lié à un risque potentiellement important : le développement de comportements atypiques dans le traitement sensoriel.

L’utilisation intensive des écrans à un jeune âge peut avoir des effets néfastes sur le développement émotionnel des enfants.

Les enfants qui regardaient des vidéos ou la télévision avant l’âge de 2 ans pendant une longue période avaient des chances de développer des comportements atypiques avant l’âge de 3 ans. Cela inclut des comportements addictifs ou évitants ainsi qu’une réponse très lente aux stimulations. Ces résultats bas entraînent une série de problèmes clairs pour leur développement.

L’étude, qui a utilisé des données de l’Étude nationale des enfants aux États-Unis, a constaté que tout temps passé devant un écran pendant la première année de vie était associé à une plus grande probabilité de présenter des comportements sensoriels atypiques à l’âge de 33 mois. Dans ce sens, nous sommes confrontés à une situation assez compliquée et qui soulève une série de problèmes sous-jacents, car il arrive souvent que l’on délègue l’éducation et les soins de nos enfants pendant de longues heures aux écrans.

Une préoccupation de plus en plus réelle

Cette étude scientifique souligne la nécessité de modérer le temps d’écran chez les jeunes enfants. Non pas pour des raisons de superstition, mais pour des raisons liées à la santé des enfants et aux risques liés au traitement sensoriel. Dans le cas où l’enfant présente également des symptômes d’un éventuel trouble du développement, il est encore plus nécessaire de le faire pour éviter des problèmes à long terme qui pourraient aggraver la situation initiale.