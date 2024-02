Cet exosquelette militaire vient du futur et est capable d’arrêter les balles

Sa structure est en titane et est vraiment légère

Cet exosquelette peut arrêter une balle de AK-47

La science militaire progresse à un rythme assez vertigineux ces dernières années. Des canons hypersoniques capables de diviser les chars d’un simple toucher et des armes laser, il est donc nécessaire que les personnes aient de plus en plus de protection. Dans cette optique, un exosquelette a été développé pour protéger la police d’élite européenne.

Un exosquelette conçu pour arrêter les balles

Dans le monde de la sécurité et de la défense, le poids et la protection sont deux aspects cruciaux pour les soldats et les officiers des unités tactiques. Consciente de cette réalité, la société allemande Mehler Protection, en collaboration avec l’entreprise canadienne de biomécanique Mawashi Science & Technology et la force de police tactique française GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale en français), a développé l’exosquelette ExoM Up-Armoured, un exosquelette très innovant qui n’est pas seulement vraiment léger, mais qui offre également une protection balistique. De plus, une vidéo de présentation ambitieuse a été publiée sur YouTube.

Cet exosquelette à corps entier est doté de panneaux d’armure corporelle stratégiquement répartis, offrant une protection balistique selon la norme européenne VPAM 8. Cela se traduit par la capacité de résister à l’impact de trois projectiles de 7,62 x 39 mm, c’est-à-dire que ce type de balles est utilisé par certains fusils emblématiques tels que l’AK-47 et ses successeurs. La distance à laquelle cette efficacité est maintenue est de 10 mètres.

Il est vrai qu’il s’agit d’un exosquelette vraiment révolutionnaire. Sa structure en titane est capable de redistribuer jusqu’à 70% du poids total des épaules de l’utilisateur vers le sol. De plus, sa conception comprend une colonne vertébrale flexible, une ceinture coulissante à la taille et des articulations aux hanches, aux genoux et aux chevilles, ce qui permet à l’utilisateur de conserver jusqu’à 99% de sa gamme de mouvement habituelle. Enfin, il s’agit d’un exosquelette passif, c’est-à-dire qu’il n’utilise aucun type de moteur. Cela élimine le besoin de batteries. Dans de nombreux cas, il existe des exosquelettes militaires très avancés, mais ils nécessitent d’être rechargés et utilisés dans des zones spécifiques.

Malheureusement, pour le moment, Mehler Protection n’a pas fourni suffisamment d’informations pour savoir de quoi cet exosquelette est construit, ce qui va considérablement limiter notre capacité à savoir dans quelle mesure cette information est fiable.

En résumé :

Une entreprise allemande, une autre canadienne et le GIGN se sont associés pour mettre à l’épreuve un exosquelette vraiment innovant.

Il est capable d’arrêter jusqu’à trois balles de AK-47 sans problème.

Bien qu’il semble très lourd, il est également capable de redistribuer le poids pour le rendre plus léger qu’il ne paraît.

Il est fabriqué en titane.

Il n’est pas motorisé, il n’a donc pas besoin de batteries et ne nécessite aucune recharge.