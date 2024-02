Qu’est-ce que HDMI ARC et à quoi sert cette connexion

Voici tout ce que vous devez savoir sur HDMI ARC. Apprenez ce que c’est et à quoi il sert aujourd’hui

Connexions HDMI sur un téléviseur

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce que signifie HDMI ARC et à quoi sert cette connexion. Je vous montrerai également certains de ses avantages, ainsi que eARC, une version améliorée introduite plusieurs années plus tard. Si vous souhaitez centraliser le contrôle de vos appareils multimédias, améliorer l’expérience sonore et réduire l’utilisation de câbles, restez jusqu’à la fin. Cela vous intéresse !

Qu’est-ce que le HDMI ARC et à quoi sert-il ?

Comment commencer à utiliser le HDMI ARC ?

Le HDMI ARC, qui signifie Audio Return Channel, est une norme intégrée à la plupart des téléviseurs et systèmes home cinéma d’aujourd’hui. Fondamentalement, il permet la transmission bidirectionnelle du son via un seul câble HDMI.

La principale fonction du HDMI ARC est de simplifier la connexion des appareils audio tels que les barres de son ou les récepteurs AV aux téléviseurs. Avant l’introduction de l’ARC, des câbles audio supplémentaires tels que des câbles optiques ou coaxiaux étaient nécessaires pour envoyer le son depuis le téléviseur vers les systèmes audio externes. Le HDMI ARC élimine ce besoin en permettant au téléviseur d’envoyer le son vers les dispositifs connectés via le même câble HDMI utilisé pour transmettre le signal vidéo.

La polyvalence du HDMI ARC a été introduite en 2009 avec la version 1.4 de la norme de connexion. Cependant, vous devez savoir qu’il ne se limite pas seulement à la transmission audio depuis le téléviseur vers d’autres appareils. Il permet également le contrôle d’autres périphériques compatibles avec le système de divertissement tels que les barres de son et les récepteurs AV en utilisant la télécommande du téléviseur. Cela signifie que vous pouvez contrôler le volume, allumer ou éteindre les appareils connectés et effectuer d’autres fonctions sans avoir besoin de plusieurs télécommandes.

De plus, le HDMI ARC est compatible avec des formats audio de haute qualité tels que Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio, garantissant une expérience sonore immersive et haute fidélité lorsqu’il est utilisé avec des systèmes audio compatibles.

L’arrivée de l’eARC

L’arrivée de l’eARC en 2017 avec l’introduction de la version 2.1 de la norme HDMI a représenté une avancée significative en termes de qualité audio pour les systèmes de divertissement à domicile. Contrairement au HDMI ARC, l’eARC permet la transmission audio haute résolution non compressée, y compris des formats tels que Dolby Atmos et DTS:X. Cela offre une expérience sonore plus avancée. De plus, l’eARC est capable de supporter des débits binaires plus élevés, garantissant une reproduction audio sans perte de qualité.

Pour profiter de l’eARC, vous pouvez utiliser un câble HDMI standard avec Ethernet ou un câble HDMI haute vitesse avec Ethernet. Ces câbles sont courants et devraient fonctionner correctement si vous les avez déjà. Les câbles HDMI 2.0, certifiés pour une bande passante de 18 Gbit/s, sont suffisants pour l’eARC, à condition d’avoir la certification et un test EMI pour minimiser les interférences. Cependant, si vous souhaitez prendre en charge les spécifications HDMI 2.1 telles que des résolutions allant jusqu’à 10K à 120 Hz, vous aurez besoin d’un câble HDMI ultra haute vitesse, également connu sous le nom de « 48G ». Bien que ces câbles puissent être plus coûteux, ils sont essentiels pour une expérience optimale.

Que vous souhaitiez regarder Netflix sur votre téléviseur ou dupliquer l’écran de votre Android sur un Chromecast, il ne fait aucun doute que le HDMI ARC vous sera très utile pour une meilleure expérience audio. La création d’une connexion numérique entre le téléviseur et l’amplificateur empêche les interférences gênantes. C’est également une bonne option pour réduire la quantité de câbles utilisés en confiant aux HDMI l’envoi et la réception à la fois de la vidéo et du son, ainsi qu’à l’utilisation d’une seule télécommande pour tous les appareils. Cependant, comment commencer à utiliser cette fonction ?

Vous devez savoir que les téléviseurs ont généralement un seul port compatible avec l’ARC. C’est celui que vous devez utiliser pour connecter le téléviseur au système home cinéma, à la barre de son ou au récepteur AV. Il est presque toujours nécessaire d’activer cette fonctionnalité sur le périphérique audio en accédant aux paramètres. Vous devrez peut-être également le faire sur le téléviseur lui-même.

Il est préférable de consulter les manuels d’instructions respectifs pour suivre la procédure appropriée au périphérique en fonction du modèle et du fabricant. Une fois que vous avez configuré la connexion entre le téléviseur et l’équipement audio, vous pourrez contrôler les deux appareils avec une seule télécommande et connecter des équipements vidéo externes directement au récepteur audio. Par exemple, vous pouvez connecter un lecteur Blu-ray au récepteur audio via HDMI, puis relier ce dernier au téléviseur avec un autre câble identique.