Pixy, le drone autonome de Snapchat, est un danger pour votre sécurité.

Snapchat a retiré du marché les 71 000 unités vendues de Pixy, son drone intelligent, apparemment en raison de problèmes de batteries qui pourraient représenter un danger d’incendie.

Voici à quoi ressemblait Pixy, le malheureux et éphémère quadricoptère intelligent de Snapchat.

Présenté au milieu de l’année 2022, il est vrai que Pixy était un cas à part dans cette industrie, tant par son format que par son concept. En effet, ce petit drone abordable promettait de voler avec aisance pour prendre nos meilleurs selfies sans notre intervention, en plus d’intégrer des fonctionnalités de suivi des personnes et d’autres améliorations avancées grâce à l’IA.

Évidemment, il s’agissait d’un appareil de niche conçu par l’un des réseaux sociaux ayant la plus faible part de marché en Occident. Cependant, si l’on regarde ses chiffres de vente, il ne semble pas que Pixy ait connu un échec sur le marché, étant donné qu’il a enregistré de très honorables 71 000 unités vendues. Malheureusement, ces dernières ont maintenant été retirées du marché en raison d’un grave problème lié à leurs batteries.

Pixy était un petit drone abordable, capable de voler de manière autonome et de suivre l’utilisateur pour le filmer sous une autre perspective, lui permettant ainsi de partager des vidéos courtes plus créatives sur Snapchat.

Comme nous le confirme The Verge, la situation semble assez grave dans ce cas précis, car la société basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé que tous ses utilisateurs doivent « cesser immédiatement d’utiliser la Pixy Flying Camera, retirer la batterie et cesser de la charger » en raison d’un risque élevé d’incendie.

En réalité, ce n’est pas seulement l’appareil de vol en lui-même qui est retiré, mais aussi les batteries amovibles vendues comme accessoires qui seraient à l’origine de ce gros problème.

L’annonce a été faite par l’entreprise Snap en collaboration avec la Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis, l’autorité compétente où, ces derniers mois, pas moins de quatre rapports d’incidents liés à des batteries déformées, des incendies et même une « blessure mineure » causée par le Pixy Flying Camera ont été enregistrés.

Ce choix étrange a coûté cher à Snap de se lancer dans l’électronique grand public avec son premier drone, car la société devra rembourser l’argent des plus de 71 000 unités livrées, qui devront bien sûr être retournées intégralement au fabricant pour avoir droit à ce remboursement en argent.

Toutes les unités retournées, quelles que soient la facture ou le reçu, donneront droit à un remboursement complet du prix de Pixy.

Pour faciliter et essayer de récupérer le plus grand nombre possible d’unités, aucun reçu ou facture n’est requis, et il suffit de remettre un Pixy à Snap pour se voir accorder le droit à un remboursement d’au moins 185 dollars, c’était le prix de départ de l’appareil aux États-Unis.

Nous verrons comment cela se termine, mais je ne pense pas que Snap ait envie d’investir à nouveau de telles sommes d’argent dans des appareils de ce type, d’autant plus que l’entreprise américaine envisageait non seulement des drones pour offrir d’autres perspectives de capture vidéo aux utilisateurs, mais aussi des lunettes de réalité augmentée et virtuelle pour l’avenir.