Découverte des possibles restes d’Amelia Earhart : la légendaire pilote qui a disparu en faisant le tour du monde

La découverte a été grâce à la technologie avancée du sonar

Aujourd’hui, le monde de l’aviation est un monde sûr, avec plus d’un siècle d’expérience et dans lequel il y a eu un progrès technologique incroyable, permettant ainsi à la grande majorité des personnes de voyager en avion au moins une fois dans leur vie sans qu’il y ait eu de problème. Nous avons des avions futuristes, nous avons même des robots qui peuvent les piloter sans problème. Cependant, à ses débuts, cela était totalement impensable, car seuls les pionniers osaient piloter et il y avait d’autres options plus acceptées pour voyager, comme par exemple les dirigeables.

Dans ce contexte, Amelia Earhart a été une femme qui a défié absolument tout et s’est donné pour objectif de faire le tour du monde. Cependant, elle a disparu en accomplissant cette épopée avec succès. On n’a jamais eu de ses nouvelles, mais il semble qu’elle puisse maintenant être retrouvée, du moins d’après un article du Wall Street Journal.

Une initiative ambitieuse qui pourrait porter ses fruits

La recherche d’Amelia Earhart a été jusqu’à présent véritablement infatigable. L’aviatrice emblématique disparue en 1937 lors de sa tentative d’être la première femme à faire le tour du monde en avion aurait pu être récemment retrouvée. En utilisant la technologie des scanners sonar, réalisés par la société avant-gardiste Deep Sea Vision, spécialisée dans la robotique marine, l’optimisme de retrouver les restes de l’une des femmes les plus ambitieuses de son époque pourrait devenir réalité.

Ces images pointent vers un possible objet dans les profondeurs de l’océan Pacifique, près du point d’atterrissage théorique d’Earhart, qui montre des caractéristiques distinctives, y compris les doubles queues qu’avait le Lockheed 10-E Electra, le fantastique avion avec lequel la pilote survolait les cieux. Cela a incité les experts d’Earhart qui conservent son héritage à l’Université de Purdue à se mettre au travail pour essayer de la retrouver.

Les coordonnées exactes, comme il se doit, n’ont pas été révélées car ils ne veulent pas que cela soit envahi par des curieux ou que quelqu’un puisse compromettre l’enquête. Cependant, bien que cette découverte soit significative, les experts préviennent qu’il est nécessaire d’approfondir davantage les recherches pour confirmer définitivement que les restes appartiennent à l’avion d’Earhart.

Après des décennies de recherches infructueuses et surtout de théories contradictoires sur ce qui aurait pu se passer, il semble qu’en fin de compte, la question sera résolue pour rendre hommage à la mémoire de l’une des pilotes les plus courageuses de l’histoire. Il s’agit d’une personne qui a défié absolument tout pour arriver là où elle est arrivée, donc cela permettra de clore l’histoire.

