La Chine bat Elon Musk et Neuralink : voici ses puces cérébrales sans chirurgie.

La Chine montre une fois de plus sa capacité d’innovation et de développement

De plus, il s’agit d’un projet plus ambitieux que celui de Musk

La Chine est rapidement devenue leader en matière d’innovation technologique. Ils veulent avoir le premier moteur à hydrogène, ils construisent des armes hypersoniques ainsi que des porte-avions aussi puissants que ceux des États-Unis. Il n’est donc pas étonnant qu’ils veuillent également établir un record en matière de recherche scientifique sur un dispositif permettant de relier l’homme à la machine. Dans ce sens, Elon Musk a expliqué qu’ils ont récemment installé le premier dispositif Neuralink sur une personne et que cela a été un succès. Maintenant, il semble que la Chine travaille également sur ses propres prototypes et qu’ils sont plus avancés que ceux d’Elon Musk.

Nous nous retrouvons donc sur un marché assez complexe où il semble qu’ils viennent de prendre l’avantage. Si l’on considère que Elon Musk demande des tarifs douaniers pour freiner les grandes entreprises de véhicules électriques de Chine, il est clair que l’entrepreneur sud-africain naturalisé américain se retrouve confronté à de nombreux fronts avec le géant asiatique.

Un pari ferme sur les puces cérébrales sans chirurgie

Selon un article du journal South China Morning Post, le gouvernement chinois a ouvert un nouveau laboratoire de recherche sur les puces cérébrales à Tianjin. Ainsi, la Chine a l’opportunité de battre Elon Musk et Neuralink avec un projet vraiment ambitieux. Jusqu’à présent, ils sont déjà devenus le laboratoire mondial avec le plus de brevets portant sur des questions vraiment importantes liées à la détection d’instructions, à la précision de la reconnaissance EEG et à la transmission d’informations.

Pour cette raison, il convient également de mentionner que la recherche est axée sur un type d’implants homme-machine qui ne nécessitent aucune intervention chirurgicale pour fonctionner, ce qui constitue un progrès évident car cela permet d’éviter une opération invasif et problématique dans notre cerveau. Quoi qu’il en soit, jusqu’à 50 experts ont été recrutés pour continuer à rechercher dans ce domaine sur la voie de la fusion réussie et définitive entre l’homme et la machine.

Il s’agit d’un projet ferme qui soulève des questions éthiques complexes. Si l’IA nous pose déjà des problèmes fondamentaux, comme les emplois qui vont disparaître à cause d’elle, cette question va plus loin et pose des dilemmes éthiques sur le transhumanisme.

Pour résumer, voici quelques données clés :

Cette technologie a des applications potentielles en médecine, en robotique et même dans les jeux vidéo.

Elle peut également être cruciale pour améliorer notre connaissance du cerveau.

Le laboratoire possède le plus grand et le plus complet ensemble de brevets au monde en matière d’interaction cerveau-machine et est leader mondial dans trois domaines : la précision de la reconnaissance EEG, la détection d’instructions de contrôle et le taux de transmission d’informations.

Elle ne nécessite pas de chirurgie sur notre corps, mais serait fixée au crâne de manière moins invasive.

De ce point de vue, ils sont capables de surpasser Neuralink d’Elon Musk.

Une équipe assez large de scientifiques s’efforce d’améliorer cette technologie et de réussir à fusionner le corps humain avec les machines de manière efficace.

Le laboratoire souhaite se concentrer spécifiquement sur les applications pratiques que cette technologie peut avoir.

La Chine est intéressée par la rivalité avec les États-Unis dans le domaine de l’innovation technologique. Cela est clairement démontré. Ainsi, le gouvernement oriental souhaite vaincre les États-Unis dans un autre aspect crucial de la guerre froide que se livrent ces deux puissances, au-delà des intérêts militaires ou purement économiques.