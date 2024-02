Candelora 2024, les images et les Gif les plus belles à envoyer gratuitement le 2 février

Le 2 février est la Fête de la Chandeleur, une fête religieuse de l’Église catholique et orthodoxe qui célèbre l’épisode biblique de la présentation de Jésus au Temple. Voici une sélection d’images et de gifs pour souhaiter une bonne journée à vos amis et votre famille : elles sont toutes gratuites, il vous suffit de les télécharger pour les envoyer.

Le 2 février est célébré le Jour de la Chandeleur, qui dans la religion catholique marque la fête de la présentation de Jésus au Temple. Le nom provient du latin « candelorum » et indique littéralement « fête des chandelles », faisant référence à la célébration liturgique traditionnelle qui a lieu en ce jour dans les églises catholiques. Celle-ci comprend le rite de la bénédiction des cierges et des chandelles. En plus de l’Église catholique, la Fête de la Chandeleur est également observée par l’Église orthodoxe et certaines Églises protestantes.

Mais pourquoi les chandelles en particulier ? Selon l’Église catholique (et d’autres), les chandelles sont le symbole du Christ, qui est appelé « lumière pour éclairer les nations » par le personnage biblique de Siméon lors de l’épisode de la présentation au Temple de Jérusalem. Pour cette occasion, nous avons sélectionné les meilleures images et gifs à télécharger gratuitement sur vos appareils.

Bonne Fête de la Chandeleur 2024, les plus belles images pour le 2 février

Les images pour la Fête de la Chandeleur sont un moyen de souhaiter à nos proches une bonne journée lors de cette occasion spéciale. Ceux qui la connaissent savent bien que les chandelles sont le symbole par excellence de cette célébration religieuse. C’est pourquoi les images pour souhaiter une bonne Fête de la Chandeleur ne pouvaient ignorer les chandelles, les cierges et les lumières, véritables protagonistes de chaque « carte de vœux » virtuelle.

Les meilleurs Gifs pour le Jour de la Chandeleur 2024 à télécharger gratuitement

Ceux qui aiment échanger des vœux en chat préfèrent souvent envoyer des gifs plutôt que des images statiques, évidemment toujours dans le thème. Dans ce cas également, pour la Fête de la Chandeleur, nous avons sélectionné pour vous quelques gifs sur le thème des chandelles. Tout comme les images que nous vous avons proposées, ces gifs mettent en scène les chandelles et peuvent être téléchargés gratuitement.