Qu’est-ce que Gemini Pro et pourquoi peut-il changer le cours actuel de l’Intelligence Artificielle

Gemini Pro s’engage à apporter un autre concurrent de haut niveau dans le domaine de l’Intelligence Artificielle

Gemini servira à renforcer Google Bard à des niveaux jamais vus auparavant

L’arrivée de Google Gemini sur le marché de l’IA a tout chamboulé. Cependant, avec l’introduction de son modèle le plus avancé, Gemini Pro, Google Deepmind a lancé une véritable déclaration d’intention dans la rude compétition pour dominer le secteur. Maintenant que Google Bard avec Gemini Pro est arrivé en France, il est temps de se demander qu’est-ce que Gemini Pro et quelles sont les principales voies pour atteindre la suprématie dans le monde de l’IA.

Qu’est-ce que Gemini Pro

Gemini Pro est le modèle de langage IA créé par Google. Ainsi, l’entreprise vise à être l’une des plus innovantes en matière de développement de l’IA aujourd’hui et elle a réussi sans trop de difficultés. Cela est largement dû au fait que Gemini Pro est une version plus avancée de Gemini original, qui a comme l’un de ses principaux atouts le fait qu’il est un IA multimodal. Si nous demandons à cette AI ce qu’est une IA multimodale, sa réponse est assez éclairante sur la raison pour laquelle elle est si intéressante :

Une intelligence artificielle (IA) multimodale est un système qui peut comprendre, traiter et interagir avec plusieurs types de données ou modes d’entrée simultanément. Cela comprend le texte, les images, l’audio, la vidéo, et parfois les signaux tactiles ou sensoriels. La capacité multimodale permet à ces IA d’analyser et de générer des informations de manière plus complexe et complète, imitant plus étroitement la façon dont les humains perçoivent et comprennent le monde à travers plusieurs sens.

Cela signifie que Gemini peut créer des vidéos sans problème, mais nous constatons également qu’elle peut les comprendre, les analyser et en extraire les informations sans aucun problème.

De plus, Gemini Pro n’est pas seule, car en général Gemini a été conçue en trois tailles différentes pour ses différentes fonctions.

Gemini Ultra : conçu pour les tâches les plus difficiles.

Gemini Pro : plus large et accessible à tous les utilisateurs.

Gemini Nano : une version plus petite et adaptative pour différentes utilisations.

Cela pose un précédent très intéressant car nous attendons encore sa version la plus puissante, Gemini Ultra. Cela nous fait nous demander si l’IA de Google parviendra à être plus puissante que GPT.

Gemini Pro vs GPT-4, lequel est meilleur

Gemini Pro, en renforçant Google Bard, a réussi à battre GPT-4. Ainsi, elle est seulement surpassée par GPT-4 Turbo, qui est actuellement l’IA la plus puissante sur le marché. Du moins, c’est ce que montrent les données, qui indiquent que Gemini Pro a permis à Bard de devenir une véritable bête lorsqu’il s’agit de rivaliser avec les autres IA.

Comme on peut le constater sur l’image, Google Bard a surpassé ChatGPT-4, 3,5 et a également battu d’autres membres de la compétition, tels que Claude. Cependant, elle n’arrive pas à surpasser GPT-4 Turbo, qui est actuellement l’IA la plus intelligente et la plus avancée.

Cependant, cela marque un chemin assez particulier. Jusqu’à présent, ChatGPT n’avait pas eu de rival, mais il semble que Bard avec Gemini a réussi à se rapprocher et pourrait prendre la première place à tout moment. Il faudra donc être attentif à l’évolution de ces deux intelligences artificielles.

L’avenir des IA

Depuis ces dernières semaines, un message très clair a été entendu prédisant quelque chose de néfaste pour le développement de ces technologies. Nous parlons de l’hiver de l’IA, c’est-à-dire une période où les investissements en IA sont gelés après avoir atteint leur point culminant d’un point de vue technologique. L’Intelligence Artificielle a connu plusieurs hivers déjà, ce qui n’est pas surprenant car c’est une technologie très avant-gardiste.

Quoi qu’il en soit, l’année a commencé avec l’arrivée de Gemini Pro, l’un des plus grands concurrents que l’on puisse trouver sur le marché de l’IA. Cela montre, sans aucun doute, que cette technologie pourrait être à un stade où la croissance et le développement continuent d’avancer. Cependant, il est vrai que cette technologie n’a pas réussi à ouvrir un nouvel horizon, mais elle a égalé ou légèrement dépassé les meilleurs chatbots actuellement disponibles. Cela nous amène à nous demander si nous avons atteint un plafond pour le moment en ce qui concerne le développement de l’IA.

C’est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir, mais il est clair que nous le découvrirons au cours de cette année.