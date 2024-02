Laver la vaisselle peut t’aider mentalement à être plus créatif et productif pour une raison très particulière

Toute tâche ménagère répétitive pourrait bénéficier de cette réponse

Laver les assiettes pourrait avoir quelques bénéfices inattendus

Nous pensons généralement que les tâches quotidiennes peuvent être insignifiantes. Voire une corvée qui nous empêche de prêter attention aux choses vraiment importantes. Cependant, maintenant il semble qu’une étude signale quelque chose de très intéressant: faire la vaisselle, ou toute autre tâche répétitive, pourrait avoir une série de bénéfices très intéressants qui nous permettent de libérer tensions et l’esprit. Cela peut servir à l’avenir comme un conseil important pour améliorer la productivité, car par ailleurs, ces périodes stimulent notre côté le plus imaginatif.

La productivité et l’imagination augmentent avec la vaisselle

La recherche d’Adam Hanley et son équipe, publiée dans la revue Mindfulness, explore le domaine de la psychologie positive et de l’attention consciente, en explorant comment les activités quotidiennes, en particulier l’acte simple de faire la vaisselle, peut être transformé en une pratique contemplative qui favorise le bien-être mental.

L’étude a impliqué 51 étudiants universitaires répartis en deux groupes : l’un a reçu des instructions pour laver la vaisselle de manière consciente, en se concentrant sur l’expérience sensorielle de l’acte et sur toutes ses questions, tandis que l’autre groupe a effectué la tâche sans ces instructions spécifiques.

Les résultats étaient assez clairs à ce sujet. Le groupe pratiquant l’attention consciente a signalé une augmentation significative des niveaux de libération mentale et d’affect positif, ainsi qu’une diminution de l’affect négatif. Curieusement, ce groupe a également eu tendance à surestimer le temps qu’il a passé à faire la vaisselle, ce qui suggère qu’il a atteint un état d’abstraction mentale qui lui a permis de mettre le cerveau dans un mode créatif très important.

Cette découverte a des implications importantes pour la psychologie positive, démontrant que même les tâches ménagères qui marquent notre quotidien, lorsqu’elles sont effectuées avec une attention consciente, peuvent contribuer à améliorer l’état émotionnel et la pleine conscience. Cette étude ouvre des voies pour comprendre comment intégrer des pratiques d’attention consciente dans la vie quotidienne afin de promouvoir le bien-être psychologique et émotionnel.

Cependant, il est vrai que le processus de pleine conscience n’est pas valable pour tout le monde ni dans toutes les circonstances, comme le montrent certains articles.

Cela dit, comme on peut le déduire de tout cela, ce n’est pas un phénomène exclusivement lié au lavage de la vaisselle. Au contraire, toute attitude répétitive qui se produit de manière constante dans notre foyer peut nous aider à favoriser ce genre de choses. En général, la clé semble être dans ces moments où nous nous laissons rêvasser et laissons notre imagination s’exprimer. À ces moments-là, nous développons et perfectionnons notre créativité tout en nous préparant mentalement aux séances où la productivité exige une attention aux détails beaucoup plus élevée.

Cela dit, si nous n’avons pas le temps de faire la vaisselle en grande quantité, l’achat d’un lave-vaisselle n’est pas une mauvaise idée.

