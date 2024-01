Neuralink implante sa puce cérébrale dans un être humain : l’avenir de l’humanité ?

Neuralink a réussi à implanter sa puce cérébrale chez un humain. C’est Elon Musk lui-même qui a annoncé cette nouvelle dans une publication sur X, autrefois Twitter, où il offre peu de détails sur l’intervention. Il est cependant précisé que la personne ayant subi ce processus « se rétablit bien ».

L’aspiration d’Elon Musk avec Neuralink remonte à 2016, le projet vise à créer un dispositif qui connecte le cerveau humain à des équipements électroniques. On cherche à développer une interface cérébrale en utilisant l’implantation de puces pour le rendre possible. Jusqu’à présent, seules des tests avaient été réalisés sur des animaux tels que des souris, des moutons, des cochons et des singes.

En réalité, en 2021, on a pu constater de première main comment un singe était capable de jouer à Pong en utilisant la puce implantée dans son cerveau. La situation est maintenant complètement différente, bien qu’il puisse s’agir du fait qu’il s’agit d’un humain qui a été soumis à cette procédure.

Cette réalisation pour Elon Musk n’aurait pas été possible sans l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA). Cette organisation a accepté la proposition d’intervention en 2023, mais ce n’est qu’en 2024 qu’elle a été réalisée.

Le nom du premier produit de Neuralink est « Télépathie », faisant référence à la capacité d’interagir avec des dispositifs de manière complètement abstraite et sans contact physique. Elon Musk s’est aventuré à en nommer toutes les possibilités.

Les possibilités qu’Elon Musk a mentionnées pour ce produit englobent l’interaction totale avec des dispositifs tels que des ordinateurs par la pensée. De plus, il indique que les premiers utilisateurs seront ceux ayant perdu l’usage d’un membre ou de leurs membres.

The first @Neuralink product is called Telepathy

D’un point de vue technique, la puce de Neuralink est dotée de 1 024 électrodes destinées à enregistrer l’activité neuronale. L’opération a été réalisée à l’aide d’un robot chirurgical appelé BCI ou interface cerveau-ordinateur, car une précision extrême est nécessaire pour que l’opération réussisse.

Malgré le bon résultat de cette intervention chez une personne, il reste encore beaucoup à faire. Il est peut-être question d’un cas de réussite, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que cela devienne la norme et la liste de plus de 1 500 animaux morts en raison des tests réalisés ne joue pas en faveur de l’entreprise d’Elon Musk.

La puce cérébrale de Neuralink présente un grand potentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes, en particulier de celles qui souffrent de handicap ou de maladies neurologiques. Par exemple, la puce pourrait aider les personnes paralysées, aveugles, sourdes, épileptiques, atteintes d’Alzheimer, de Parkinson, de dépression ou d’anxiété, entre autres affections.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) Janvier 30, 2024