Il est plus puissant que l’hydrogène et jusqu’à présent, il avait été ignoré : cet élément peut tout changer

Pourrait être un pari d’avenir très intéressant

Cet élément n’a pas été largement utilisé jusqu’à présent, mais il pourrait remplacer l’hydrogène

La création de moteurs à plasma pour voyager dans l’espace et le processus de fusion nucléaire pour générer de l’énergie pas cher et infinie sont deux des grands projets que l’humanité a en vue et l’un ne peut survivre sans l’autre. Cependant, cette ambition démesurée de réaliser de tels exploits comporte des risques et des difficultés de même ampleur. Parmi eux, le fait que le processus atteint des températures si incroyables qu’il est nécessaire de maintenir le plasma retenu dans les champs magnétiques avec un certain type d’élément.

On a généralement utilisé de l’hydrogène, mais il semble que le lithium liquide ait une meilleure capacité à le faire. Ainsi, voyons ce que cette grande découverte peut apporter.

Un nouveau pas dans la fusion nucléaire

Une équipe scientifique du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) a réalisé des progrès significatifs dans l’utilisation du lithium liquide et l’a présenté lors d’une réunion de la Division de physique des plasmas de l’American Physical Society et a été publié dans la revue Nuclear Materials and Energy. Il mise sur une initiative totalement propre par rapport à l’utilisation d’autres types de combustibles et repose sur des dispositifs appelés tokamaks, dont l’objectif principal est de retenir le plasma dans les champs magnétiques pendant la fusion.

De plus, il est possible que cette forme de confinement du plasma permette à l’avenir de créer des réacteurs plus petits et moins chers, ce qui en ferait quelque chose de rentable. Jusqu’à présent, pour retenir le plasma, de l’hydrogène était utilisé, ce qui avait donné de bons résultats.

Cependant, lors de l’utilisation de lithium liquide, il a été démontré qu’il est meilleur pour contenir et maintenir le bord du plasma chaud, obtenant ainsi une efficacité que le processus n’avait pas jusqu’à ce moment-là.

Pour essayer de simplifier un sujet si complexe :

Le lithium liquide est considéré comme plus efficace que l’hydrogène dans l’énergie de fusion.

Des expériences récentes montrent qu’il facilite l’utilisation de la fusion comme source d’énergie lorsqu’il est appliqué aux parois internes des dispositifs de fusion.

Le plasma, un gaz composé de particules chargées électriquement, est plus facile à manipuler en présence de lithium liquide.

Des chercheurs du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) travaillent sur l’utilisation du lithium liquide pour améliorer la fusion en tant qu’alternative propre aux combustibles fossiles.

Les tokamaks, des dispositifs qui confinent le plasma avec des champs magnétiques, bénéficient de l’utilisation de lithium liquide pour un meilleur confinement énergétique.

Le lithium liquide aide à maintenir le bord du plasma chaud dans les tokamaks, un aspect clé de l’efficacité du processus.

Ainsi, le lithium liquide pourrait être une alternative assez intéressante à l’hydrogène, le matériau qui avait été utilisé jusqu’à présent. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que tôt ou tard nous voyions comment le lithium liquide a relégué l’hydrogène au second plan par rapport à la domination qu’a actuellement ce matériau.

Ainsi, la voie de la fusion nucléaire continue de réserver des surprises, étant l’une des entreprises les plus ambitieuses auxquelles l’homme ait participé. C’est pourquoi il est nécessaire de tous les pays du monde pour pouvoir mener des recherches sur cette technologie de la manière la plus appropriée possible.