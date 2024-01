Elon Musk a reçu « la rémunération la plus élevée de l’histoire de l’humanité » mais il risque maintenant de la perdre

Le milliardaire avait lancé un ultimatum à Tesla mi-janvier, demandant 25% des actions d’une valeur de 80 milliards de dollars. Après le verdict, il devra faire face à une proposition nettement plus basse.

Elon Musk pourrait perdre sa place d’homme le plus riche du monde à cause d’un jugement. Un juge du Delaware a décidé que le milliardaire n’a pas droit au forfait historique accordé par le conseil d’administration de l’entreprise. La grande rémunération de 55 milliards de dollars que Tesla a accordée en 2018 à Elon Musk serait « injuste envers les actionnaires ». Les dirigeants de l’entreprise ont été accusés d’avoir violé leurs obligations envers l’entreprise et d’avoir gaspillé des biens de l’entreprise. Actuellement, le conseil d’administration de Tesla devra présenter une nouvelle proposition. « Le processus qui a conduit à l’approbation du plan a été sérieusement entaché« , a souligné le juge.

Le jugement arrive cinq ans après la poursuite intentée par l’actionnaire de Tesla Richard Tornetta. Il avait poursuivi Musk et le conseil d’administration en 2018 pour prouver que le PDG avait utilisé son pouvoir sur le conseil d’administration de Tesla pour obtenir un forfait de « compensation démesurée ». Selon le juge, le prix de l’entreprise aurait été imposé par Musk lui-même aux dirigeants, qui n’étaient pas indépendants par communiqué au PDG. Le forfait de rémunération du fondateur de Tesla est « le plus important de l’histoire de l’humanité ». Quelques minutes après le jugement, Musk a publié un post sur X : « Ne fondez jamais votre entreprise dans l’État du Delaware ».

L’ultimatum d’Elon Musk à Tesla

En réalité, Elon Musk avait lancé un ultimatum à Tesla mi-janvier. Il détient actuellement 13% des actions de Tesla, mais il a demandé 25%, pour une valeur de plus de 80 milliards de dollars. S’il ne parvient pas à l’obtenir, il préférerait « créer des produits en dehors de Tesla ». Dans un post sur X (anciennement Twitter), il a écrit : « Je me sens mal à l’aise, je rends Tesla leader de l’intelligence artificielle et de la robotique sans avoir un contrôle de vote d’environ 25%. Assez pour avoir de l’influence, mais pas au point de ne pas pouvoir être remis en question ». Il a ensuite ajouté : « Tesla n’est pas une, mais douze startups« .

En réalité, c’est Musk lui-même qui a vendu 100 millions d’actions Tesla en 2022. Il l’a fait pour récupérer des fonds et acheter Twitter, qu’il a ensuite transformé en X. Le conseil d’administration de l’entreprise ne pourra certainement pas introduire un nouveau forfait de rémunération, surtout maintenant après le jugement, au contraire, il devra probablement revenir vers Elon Musk avec une nouvelle proposition nettement plus basse.