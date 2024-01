Google Bard défait GPT-4 et se rapproche de la première place pour la domination de l’IA

Google se rapproche du sommet du classement en tant que meilleure IA du moment

Google Bard est le grand pari de Google pour conquérir le marché de l’IA

Jusqu’à présent, il y avait un clair dominant en matière de recherche en IA. Nous parlons bien sûr de GPT-4 de OpenAI. Ce modèle de langage a été responsable de l’énorme explosion que le phénomène de l’intelligence artificielle a connue ces dernières années, ce qui a créé un besoin réel pour les autres entreprises technologiques de se mettre à niveau. Google a lancé Bard, son IA conversationnelle qui imite le style de GPT, et au début, bien que ses résultats étaient bons, ils étaient loin d’égaler ChatGPT.

Au fil du temps, Google s’est mis au travail et a créé des modèles de langage de plus en plus complexes. Cela a été révélé avec le lancement de Gemini et il s’est maintenant avéré être le véritable gagnant après avoir détrôné la version de base de GPT-4 et s’être hissé parmi les premiers au classement en tant qu’une des IA les plus puissantes qui existent actuellement.

Une lutte pour la première place

Google Bard avec Gemini Pro occupe actuellement la deuxième position du classement des IA les plus puissantes, surpassé uniquement par GPT-4 Turbo, l’IA la plus puissante du marché. Cela peut être observé dans le classement des IA de LMSYS, et bien que ce ne soit pas exact, car beaucoup préfèreront une IA ou une autre en fonction de leur utilisation, il est clair que cela offre une vision assez intéressante des entreprises qui se démarquent le plus ces derniers temps dans le développement des chatbots les plus intelligents.

Si cela démontre quelque chose, c’est que la compétition pour avoir le chatbot le plus puissant est féroce. Il y a de plus en plus d’entreprises qui tentent de prendre l’hégémonie de l’IA, ce qui semble de plus en plus difficile. Cependant, on commence à voir se profiler un type de marque claire derrière les modèles de langage les plus puissants : une IA puissante, avec un code propriétaire, une immense base de données et qui a probablement violé les droits d’auteur pour apprendre.

Ainsi, bien qu’il existe des modèles open source, comme c’est le cas de LLaMA 2 de Meta, nous constatons que les processus d’entraînement de l’IA sont souvent assez opaques et offrent un niveau de garantie plutôt discutable quant à la manière dont ils ont été formés et dans quelle direction. Cela fait que, inévitablement, les IA font face à des biais et des problèmes de structure.

En tout cas, on peut clairement conclure que le modèle de langage Gemini Pro de Google a réussi à faire de son IA une véritable bête sur ce marché.

