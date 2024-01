L’IA peut nous sauver d’une manière que nous n’imaginions pas en trouvant de nouveaux antibiotiques

Les bactéries pourraient poser problème sans l’IA

Le MIT parvient à éliminer les bactéries résistantes

Lorsque nous parlons d’IA, nous pensons tous à GPT-4 et à son potentiel en tant qu’assistant quotidien. Cependant, la question ne s’arrête pas là, au contraire, il y a de nombreuses IA formées à des fins très spécifiques et qui permettent de faire progresser des années de recherche en quelques minutes seulement. Aujourd’hui, nous allons voir comment l’IA a réussi quelque chose qui nous est extrêmement difficile en tant qu’êtres humains : vaincre les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques que nous utilisons au quotidien.

Il semble que les chercheurs du MIT aient réussi et ont publié une étude dans Nature qui le confirme. Nous allons donc voir leurs succès et pourquoi cela a été possible grâce à l’IA.

Une avancée dans la découverte de nouveaux antibiotiques

Chaque jour, il y a de moins en moins d’antibiotiques efficaces contre les bactéries sur notre planète. Ces dernières ont développé des défenses contre ce type de médicaments pour s’adapter et ne pas mourir dans l’essai. Ainsi, nous nous retrouvons avec certaines bactéries comme le Staphylococcus aureus qui sont devenues résistantes aux antibiotiques les plus puissants disponibles, tels que la méthicilline. Cela est en grande partie dû à la mauvaise utilisation que la société a faite de ce type de produits, en les utilisant à tort et à travers dans des cas où cela n’était pas nécessaire, ce qui a permis aux bactéries de survivre et de se renforcer contre ces antibiotiques.

Le principal tournant de cette question a été pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le personnel médical administrait de la pénicilline à des doses excessives à tous les patients.

Maintenant, une équipe du MIT a trouvé la possibilité de former une IA avec un apprentissage approfondi afin de pouvoir prédire les composés antimicrobiens les plus efficaces. Le problème est que ces composés sont généralement toxiques pour les humains également, il a donc également été formé pour évaluer et prédire la toxicité que nous pourrions rencontrer en les consommant.

Les résultats ont été excellents et ils ont découvert des composés antimicrobiens très puissants qui semblent pouvoir nous aider à poursuivre la lutte contre la microflore.

En résumé :

Une équipe de chercheurs du MIT a utilisé l’intelligence artificielle pour identifier une nouvelle classe de candidats antibiotiques.

Ces antibiotiques peuvent tuer le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline.

Ils ont appliqué un apprentissage approfondi pour analyser les composés et leur activité antimicrobienne afin d’économiser des milliers d’heures de travail.

L’étude s’est concentrée sur les caractéristiques associées à l’activité antimicrobienne pour trouver un bon antibiotique.

Ils ont formé des modèles pour prédire la toxicité des composés dans les cellules humaines afin d’éviter qu’ils ne nous affectent également.

afin d’éviter qu’ils ne nous affectent également. Ils ont découvert des composés ayant de fortes propriétés antimicrobiennes et une faible toxicité pour les cellules humaines.

Cela représente une avancée importante contre les bactéries résistantes aux médicaments .

. Les bactéries deviennent chaque jour plus résistantes, c’est donc une avancée dans ce domaine de connaissance.

L’urgence de réaliser cet objectif était beaucoup plus alarmante qu’il n’y paraît. C’est pourquoi l’IA est un allié inévitable dans ce type de questions. Il est vrai que la plupart du temps, l’IA présente de nombreux inconvénients.

Cependant, il convient également de noter que l’être humain mettrait des milliers d’années à traiter les données que l’IA traite dans ces recherches scientifiques. Nous avons déjà vu que le bras robotique producteur d’oxygène pouvait effectuer une tâche en quelques secondes alors qu’il nous faudrait plusieurs centaines d’années.

Pour cette raison, il est intéressant de noter que l’être humain a besoin de ce type de support pour continuer à progresser et qu’ils ne nous sont pas du tout préjudiciables.